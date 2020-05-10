الجزائر
الأحد 10 مايو 2020 15:33

جدل بعد إعلان العثور على طائر "الأبابيل" في الجزائر (فيديو)

وكالة أنباء الجزائر تعلن عثور مواطن على طير الأبابيل
واج
عثر مواطن جزائري على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور "الأبابيل"، في مدينة الشلف غرب العاصمة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالجزائر أن السلطات وضعت الطير تحت الحماية.

ونشرت الوكالة الحكومية مقطعا مصورًا يظهر شخصين، قام أحدهما وهو يمسك  الطائر و قد شرح تفاصيل تتعلق بمواصفاته والبيئة التي يعيش فيها.

وتعد هذه الفصيلة نادرة وجديرة بالبحث والاهتمام للمساهمة في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وفق متحدث إعلامي محلي.

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة حماية النباتات والحيوانات، القول إن "الطائر من جنس ذكر، يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب".

وأضاف أن "لون الطائر بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".

وأردف أن طائر الأبابيل يعيش في الأعالي والمرتفعات ونادرا ما يشاهد على سطح الأرض، لافتا في هذا السياق إلى أن "هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها حيث شوهد سابقا هذا النوع من الطيور بضواحي بلدية تنس (55 كلم شمال الشلف)".

وأثارت الواقعة ضجة وجدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من يؤكد وجود هذا النوع من الطيور التي ذكرت في سورة "الفيل" بالقرآن الكريم، بينما يشير البعض إلى عدم وجود أدلة تثبت وجود طائر حقيقي بهذا الاسم، وأن الكلمة تعني الكثرة وليست اسمًا.

وذهب آخرون إلى أن الطائر الذي ظهر في مقطع الفيديو، ما هو إلا طائر السمامة الأسود الذي يظهر في الجزائر في مثل هذا الوقت من كل عام.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الجزائرية

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