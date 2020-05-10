جدل بعد إعلان العثور على طائر "الأبابيل" في الجزائر (فيديو)
ونشرت الوكالة الحكومية مقطعا مصورًا يظهر شخصين، قام أحدهما وهو يمسك الطائر و قد شرح تفاصيل تتعلق بمواصفاته والبيئة التي يعيش فيها.
وتعد هذه الفصيلة نادرة وجديرة بالبحث والاهتمام للمساهمة في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وفق متحدث إعلامي محلي.
ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة حماية النباتات والحيوانات، القول إن "الطائر من جنس ذكر، يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب".
وأضاف أن "لون الطائر بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".
وأردف أن طائر الأبابيل يعيش في الأعالي والمرتفعات ونادرا ما يشاهد على سطح الأرض، لافتا في هذا السياق إلى أن "هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها حيث شوهد سابقا هذا النوع من الطيور بضواحي بلدية تنس (55 كلم شمال الشلف)".
وأثارت الواقعة ضجة وجدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من يؤكد وجود هذا النوع من الطيور التي ذكرت في سورة "الفيل" بالقرآن الكريم، بينما يشير البعض إلى عدم وجود أدلة تثبت وجود طائر حقيقي بهذا الاسم، وأن الكلمة تعني الكثرة وليست اسمًا.
وذهب آخرون إلى أن الطائر الذي ظهر في مقطع الفيديو، ما هو إلا طائر السمامة الأسود الذي يظهر في الجزائر في مثل هذا الوقت من كل عام.
هههه— أبو أنس هشام رمضان شبيلي (@CHAM57) May 7, 2020
أؤكد لكأخي أن هذا الطائر يعيش مع الإنسان وهو طائر مهاجر
السنونو-الخطاف-الخطايفة-لمرابطة
أبابيل معناها الكثرة وكثافة السرب وليست فصيلة— أبو أنس هشام رمضان شبيلي (@CHAM57) May 7, 2020
هذا طائر من طيور السمان وليس هناك طائر اسمه ابابيل— Bilal Rezaimia (@BRezaimia) May 7, 2020
تفسير كلمة ابابيل من القران pic.twitter.com/TUeZXv4kzF
وإرتبط تفسير تسميته بالأبابيل للأعداد الهائلة التي جاء بها ، وقيل في أمره أنه مجهول عن أهل الأرض إما لكونه جند من جنود الله ، أو لأنه يبقى ويعيش في السماء لفترات طويلة جدا لا يلاحظه فيها البشر ، وهذا هو وجه الإقتران بهذا العصفور الذي في الروبورتاج ، هو طائر نادرا ما يلاحظ في— Hmidat_Berrahale (@Hmidat_Berrahal) May 7, 2020
موجود بكثرة في منطقة عين الدفلى pic.twitter.com/9ZITgqGWBu— Djelloudi Abdelkader (@DjelloudiAbdel3) May 8, 2020