فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 18:43

جدل بشأن سخرية سعودي من السودان بسبب كورونا

الكاتب السعودي خالد الزعتر
صفحته عبر تويتر
أثار الكاتب السعودي خالد الزعتر غضب المغردين السودانيين عقب تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر وسخر فيها من السودان في ظل أزمة وباء كورونا.

 وقال الزعتر في التغريدة "هل السودان خاليًا من فيروس كورونا، أم هو خاليًا من وزارة الصحة؟"، وهو ما أثار سخط المغردين السودانيين.

واستنكر المغردون "تغريدة" الزعتر التي اعتبروها إساءة للسودان وشعبه، وكتبوا عن مواقف بلادهم مع السعودية وخاصة فيما يتعلق بمشاركتها في التحالف ضد الحوثيين.

وقال المغردون إن مستشفيات المملكة لا تخلو من الأطباء السودانيين الذين لهم فضل كبير على أهالي المملكة.

وطالب المغردون الكاتب السعودي الاهتمام بشؤون بلاده الداخلية والحديث عن الاعتقالات والانتهاكات ومصير قتلة الصحفي جمال خاشقجي والابتعاد عن الإساءة للسودان.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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