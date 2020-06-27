الانتخابات الأمريكية
السبت 27 يونيو 2020 19:51

"جدة تيك توك" تنضم إلى حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جون بايدن (يسار)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جون بايدن (يسار)
مواقع التواصل
تعاقدت منظمة تعمل على مساعدة الحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي جو بايدن مع جدة أمريكية ساعدت في تقليص حضور تجمع للرئيس دونالد ترمب.

واكتسبت ماري جو لوب لقب "جدة تيك توك" منذ اشتهرت بدعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معارضي ترمب لحجز مقاعد في تجمع في إطار حملة إعادة انتخابه في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي.

وكانت النتيجة أن ترمب ألقى خطابا في ملعب كبير لكن بحضور أقل من ثلث قدرة المكان، في نتيجة تناقض تباهي فريق إعادة انتخاب ترمب في وقت سابق بالاهتمام الكبير بحضور التجمع عبر الإعلان عن أن أكثر من مليون شخص طلبوا شراء تذاكر.

وغرد ترمب قبل المؤتمر الانتخابي بأن "ما يقرب من مليون شخص طلبوا تذاكر رالي ليلة السبت في تولسا، أوكلاهوما!".

صورة من تجمع ترمب الانتخابي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما (الفرنسية)

ونالت دعوة لوب على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أكثر من مليوني مشاهدة، وحظيت باهتمام أكبر من خلال المعجبين الأمريكيين على الإنترنت بموسيقى البوب الكورية الجنوبية المعروفة أيضًا باسم كيبوب.

وقالت كايتلين غيلبرت مديرة مشروع ائتلاف بايدن الرقمي، الجمعة، إن  لوب البالغة 51 عاما، وهي أم لأربعة وجدة لستة أطفال، انضمت إلى مجموعتها للمساعدة في حملات الإنترنت للسباق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت لوب لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد مشاريعها الأولى سيكون المساعدة في تشكيل مجموعة من المؤيدين لبايدن على تطبيق "تيك توك".

وتعمل الجدة لوب المقيمة في ولاية آيوا في قسم الموسيقى في مدرسة ثانوية وشاركت في وقت سابق في الحملة الرئاسية للديمقراطي بيت بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا والذي انسحب من السباق.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
الانتخابات الأمريكية
جو بايدن

اقرأ أيضا

Thumbnail
بلومبيرغ: كيف حجبت تركيا أحلام ماكرون في ليبيا؟
Thumbnail
بعد تصريحات أثارت غضبا: الغنوشي يرد على الرئيس التونسي.. ما القصة؟
Thumbnail
مهاتير محمد يؤيد مرشحا جديدا لمنصب رئيس وزراء ماليزيا
Thumbnail
قطر ترد على ادعاءات سعودية غير صحيحة.. ما الجديد؟
Thumbnail
الأمن المصري يمنع نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على رئيس الحكومة

الأكثر قراءة

  1. بلومبيرغ: كيف حجبت تركيا أحلام ماكرون في ليبيا؟
  2. بعد تصريحات أثارت غضبا: الغنوشي يرد على الرئيس التونسي.. ما القصة؟
  3. "جدة تيك توك" تنضم إلى حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية
  4. مهاتير محمد يؤيد مرشحا جديدا لمنصب رئيس وزراء ماليزيا
  5. قطر ترد على ادعاءات سعودية غير صحيحة.. ما الجديد؟