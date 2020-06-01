"جثوا على ركبهم".. لاعبو ليفربول يتضامنون مع الأمريكي "فلويد" (فيديو)
ونشر الفريق عبر "تويتر"، الإثنين، صورة لمحترفيه وهم جاثون على ركبهم بشكل دائري وسط أرضية الملعب، تضامنا مع فلويد المقتول على يد الشرطة الأمريكية.
The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 1, 2020
Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh
وأرفق الفريق، الصورة المنشورة بعبارة: "الاتحاد قوة".
Unity is strength #BlackLivesMatter pic.twitter.com/kbqmVvppEq— Neco Williams (@necowilliams01) June 1, 2020
والإثنين الماضي، أوقفت شرطة مينيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال منبطحا على بطنه.
وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي لإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشدته لم تلق استجابة.
وبعد مجيء طاقم الإسعاف نقل فلويد إلى المستشفى حيث توفي نتيجة عنف الشرطة.