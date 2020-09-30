الكويت
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 19:52

جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى

وُري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الأربعاء، الثرى في مقبرة الصليبيخات، شمال شرقي البلاد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي ثم نُقل إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.

وتقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

كما شارك في الصلاة على جثمان الشيخ صباح الأحمد، الأمير تميم بن حمد.

وظهر الأربعاء، وصل جثمان الأمير صباح الأحمد إلى العاصمة الكويت قادما من الولايات المتحدة.

وكان في استقبال الجثمان بالمطار الأميري بالعاصمة الكويتية، الشيخ نواف الأحمد، ورئيسا مجلسي الأمة والوزراء، وكبار رجال الدولة والأمراء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الديوان الأميري اقتصار حضور مراسم دفن أمير الراحل على أقاربه فقط.

والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري وفاة الأمير صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأدى الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للراحل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
بسبب الوضع في ليبيا: اتفاق عسكري أمريكي مع تونس لعشر سنوات
Thumbnail
تركيا: نتضامن مع أذربيجان وندعمها
Thumbnail
20 عاما على استشهاد محمد الدرة (فيديو)
Thumbnail
السعودية: انكماش اقتصادي وعجز في الميزانية مع ارتفاع البطالة
Thumbnail
دراسة تؤكد عدم فاعلية عقار روّج له ترمب في الوقاية من كوفيد-19

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. أوربا: معاييرنا مزدوجة أحيانا بشأن الإعدام.. ومصر ترد على أردوغان
  3. هل يقوم التطعيم ضد الدرن بدور في تقليل وفيات كورونا؟ (فيديو)
  4. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  5. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع