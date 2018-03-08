أقليات مسلمة
الخميس 8 مارس 2018 19:38

جامعة نيوزلندية تفصل أكاديميا حاول مصافحة طالبة مسلمة رغم رفضها

فصلت جامعة أوكلاند النيوزلندية عضو هيئة تدريس اتهم طالبة مسلمة بالتمييز بين الجنسيين لرفضها مصافحته أواخر العام الماضي.

ووصفت الجامعة ما قام به المدرس بأنه "إساءة سلوك خطيرة" وتم فصله بعد التحقيق في الواقعة.

وقال وكيل الجامعة، ستيوارت ماكوتشيون، في رسالة وجهها للموظفين إن الأكاديمي، الذي لم يُذكر اسمه، شارك في سلوك غير مقبول.

وأضاف: "من المهم لكل أعضاء مجتمعنا أن يفهموا أن مثل هذه السلوكيات ليس لها مكان في الجامعة، وإذا تم ارتكابها فلن أتردد في إجراء تحقيق ملائم واتخاذ إجراءات تأديبية".

وتابع ماكوتشيون في الرسالة التي نشرتها صحيفة محلية أن "الأكاديمي قد فعل ذلك وهو على علم بأنه أمرٌ غير لائق اجتماعياً ودينياً، إذ إن بعض المسلمين يعتبرون مصافحة شخص من الجنس الآخر، دون أن يكون قريباً أو زوجاً، ذنباً".

وفي فبراير/شباط 2018، دافعت البرلمانية عن حزب الخضر، غولز غرامان عن رفض وفدٍ زراعيٍّ إيرانيٍّ مصافحة عضوة في البرلمان من حزب العمال.

وقالت غولز، التي انتقلت إلى نيوزيلندا من إيران في طفولتها كلاجئة، إنه "في حين أن رفض المصافحة في الثقافة الغربية تعد علامة هائلة على عدم الاحترام، فإن لمس الغرباء من الجنس الآخر في العالم الإسلامي ينافي الاحترام بشكل كبير، ويخالف الشريعة الإسلامية".

من جهة أخرى، نصحت جامعات أسترالية أخرى طلابها بأن يدركوا أن بعض المسلمين يرفضون مصافحة الغرباء من الجنس الآخر.

المصدر
الأناضول
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فصل من العمل
طالبة مسلمة
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