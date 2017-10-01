ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الأحد 1 أكتوبر 2017 10:44

جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

أونغ سان سو كي، زعيمة ميانمار
رويترز
أعلنت كلية سانت هيوز التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية أن الكلية، التي تعتبر المؤسسة التعليمية الأم لزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، قد أزالت صورتها من مدخل الكلية.

ومع ذلك، قالت الكلية، التي درست فيها سان سو تشى مستشارة الدولة في ميانمار كطالبة جامعية، في بيان لها السبت إن السبب في إزالة الصورة هو رغبة الكلية في عرض لوحة جديدة للفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

وتعرضت سو تشي والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لانتقادات واسعة خلال الأسابيع القلية الماضية بسبب الحملة الأمنية التي شنها جيش ميانمار ضد سكان أقلية الروهينغيا.

وأُجبر ما يقرب من 500 ألف شخص من أقلية الروهينغيا المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من الهجمات.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
زعيمة ميانمار
الروهينغيا
جامعة أوكسفورد
بريطانيا
نوبل للسلام

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