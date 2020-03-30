فيروس كورونا
الاثنين 30 مارس 2020 23:29

جامعة "أوكسفورد" تطلب متطوعين لتجربة لقاح ضد كورونا: ما الشروط؟

لا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد
رويترز
وجهت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، نداء إلى سكان منطقة "تامس فالي" جنوب شرقي البلاد، للتطوع من أجل تجربة لقاح جديد محتمل لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال القائمون على أبحاث كورونا بالجامعة، في بيان، إنهم يحتاجون "510 متطوعين، صحتهم جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55سنة، للمشاركة في التجارب السريرية الرامية لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا".
واشترطت الجامعة أن يكون المتطوع من سكان منطقة "تامس فالي"، ولم يصب بفيروس كورونا.
كما استبعدت الجامعة أية سيدة حامل أو مرضعة، أو مقبلة على هذه التجربة، إضافة إلى من شاركوا قبلا في تجارب سريرية.
ويقود هذا المشروع البحثي معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات.
ومن المقرر استمرار برنامج تجربة اللقاح المحتمل ضد كورونا 6 أشهر على الأقل مع احتمال زيادة المدة إلى عام، قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وحسب بيان "أوكسفورد"، ستقوم التجربة على إعطاء 260 من المتطوعين اللقاح المحتمل ويحمل اسم "ChAdOx1 nCoV-19 "، فيما سيتم إعطاء الآخرين لقاحا وهميا، على ألا يعرف المتطوع إلى أية مجموعة ينتمي.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 770 ألفا، توفي منهم أكثر من 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 160 ألفا، حسب موقع Worldometer .

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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فيروس كورونا

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