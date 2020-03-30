جامعة "أوكسفورد" تطلب متطوعين لتجربة لقاح ضد كورونا: ما الشروط؟
وقال القائمون على أبحاث كورونا بالجامعة، في بيان، إنهم يحتاجون "510 متطوعين، صحتهم جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55سنة، للمشاركة في التجارب السريرية الرامية لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا".
واشترطت الجامعة أن يكون المتطوع من سكان منطقة "تامس فالي"، ولم يصب بفيروس كورونا.
كما استبعدت الجامعة أية سيدة حامل أو مرضعة، أو مقبلة على هذه التجربة، إضافة إلى من شاركوا قبلا في تجارب سريرية.
ويقود هذا المشروع البحثي معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات.
ومن المقرر استمرار برنامج تجربة اللقاح المحتمل ضد كورونا 6 أشهر على الأقل مع احتمال زيادة المدة إلى عام، قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.
We’re working hard to develop a vaccine against #Covid-19. Today we’re recruiting individuals to take part in clinical trials.— Oxford University (@UniofOxford) March 27, 2020
This is a crucial step.
We need healthy volunteers aged 18 – 55, to help test its potential effectiveness. Volunteer today >> https://t.co/1jU4bcVTc3 pic.twitter.com/ytVi0AeZs7
وحسب بيان "أوكسفورد"، ستقوم التجربة على إعطاء 260 من المتطوعين اللقاح المحتمل ويحمل اسم "ChAdOx1 nCoV-19 "، فيما سيتم إعطاء الآخرين لقاحا وهميا، على ألا يعرف المتطوع إلى أية مجموعة ينتمي.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 770 ألفا، توفي منهم أكثر من 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 160 ألفا، حسب موقع Worldometer .