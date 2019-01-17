الخميس 17 يناير 2019 23:06
جامعة أوكسفورد تتوقف عن قبول تمويل من شركة هواوي الصينية
قالت جامعة أوكسفورد البريطانية إنها توقفت عن قبول تمويل من عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أهم موًرد عالمي لمعدات شبكات الاتصالات، بعد تدقيق بشأن علاقة الشركة مع الحكومة الصينية.
التفاصيل
- الجامعة العريقة قالت في بيان: قررت جامعة أوكسفورد في الثامن من يناير/كانون الثاني هذا العام ألا تسعى إلى فرص تمويل جديدة مع هواوي تكنولوجيز أو الشركات الأخرى المرتبطة بمجموعتها، في الوقت الحاضر.
- البيان: تم اتخاذ القرار في ضوء المخاوف التي أثيرت علنا في الأشهر القليلة الماضية والتي تحيط بشراكات للمملكة المتحدة مع هواوي.
- البيان: نأمل بأن يمكن حل هذه الأمور قريبا.
- متحدث باسم هواوي: لم يتم إخطار الشركة بقرار جامعة أوكسفورد وعلمنا به فقط عندما ورد في تقارير لوسائل إعلام.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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