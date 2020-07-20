فيروس كورونا
الثلاثاء 21 يوليو 2020 00:21

جامعة أكسفورد.. نتائج واعدة للقاح كورونا "المحتمل"

غيتي
أعلنت جامعة "أكسفورد" البريطانية أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها "المحتمل" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة.

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

ورغم النتائج الواعدة،فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى استمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

 وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تويتر: "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

وأعلنت الحكومة البريطانية الإثنين اتفاقا لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد فيروس كورونا من تصنيع ائتلاف "بيونتيك/فايزر" الألماني الأمريكي ومختبرات "فالنيفا" الفرنسية.

وشمل الاتفاق 30 مليون جرعة للائتلاف الألماني الأمريكي و60 مليونا للمجموعة الفرنسية مع إمكان إضافة 40 مليون جرعة.

تأتي هذه الجرعات بالإضافة إلى اتفاق مع مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح تطوره جامعة أكسفورد ويصنف بين أكثر مشاريع اللقاحات الواعدة في العالم.

ويتخطى عدد هذه اللقاحات بفارق كبير عدد سكان بريطانيا البالغ 66 مليون نسمة، لكن لا يزال من غير المعلوم إذا ما كانت ستؤتي نتائج إيجابية، وإن كان، فما هو عدد الجرعات اللازمة لتلقيح الشخص عينه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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