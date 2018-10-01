جائزة نوبل
الاثنين 1 أكتوبر 2018 15:53

جائزة نوبل للطب من نصيب باحثين في مكافحة السرطان

الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو
الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو
رويترز
أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل اليوم الإثنين فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونغو بجائزة نوبل للطب للعام 2018.
  • حصل العالمان على الجائزة لاكتشافاتهما التي قادت إلى أساليب جديدة في تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان.
  • جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد: أوضح أليسون وهونغو كيف يمكن توظيف استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان.
  • جائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي تمنح كل عام، وتبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار).
  • تمنح الجوائز تقديرا لمنجزات في مجالات العلوم والآداب والسلام بناء على وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال ألفريد نوبل منذ عام 1901.
  • درس الفائزان بجائزة الطب البروتينات التي تمنع الجسم وخلايا المناعة الرئيسية المعروفة باسم الخلايا التائية، من مهاجمة خلايا الورم بفاعلية.
  • درس أليسون، الأستاذ في معهد إم.دي آندرسون للسرطان بجامعة تكساس، بروتينا يعمل ككابح لجهاز المناعة وتوصل إلى إمكانية استخدام الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام إذا ما تم وقف عمل الكابح.
  • أما هونغو الأستاذ في جامعة كيوتو منذ عام 1984، فاكتشف بشكل منفصل بروتينا ثانيا في الخلايا المناعية يعمل ككابح أيضا للجهاز المناعي لكن بآلية مختلفة.
  • قال معهد كارولينسكا "تشكل الاكتشافات الحاسمة التي توصل إليها الفائزان علامة بارزة في معركتنا ضد السرطان".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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جائزة نوبل للطب
أبحاث
سرطان

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