كأس الأمم الأفريقية
الاثنين 29 أبريل 2019 21:59

ثورة غضب مصرية ضد أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا

أعلن عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم بمصر، انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة.
التفاصيل:      
  • اللجنة المنظمة ذكرت في بيان رسمي، الإثنين، أن الأسعار المطروح جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية، بخلاف مباريات المنتخب المصري.
  • اللجنة أضافت: "لذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا".  
  • اللجنة المنظمة حددت، حسب البيان، 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.   
  • اللجنة أوضحت "يمكن للمشجع بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا يوم 28 من يونيو/حزيران في استاد السلام". 
  • فيما يتعلق بأسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري، حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.   
غضب الجماهير
  • فور إعلان أسعار التذاكر علق مئات النشطاء ولاعبي الكرة السابقين في صفحاتهم على مواقع التواصل معلنين رفضهم لهذه الأسعار ودعوا اللجنة المنظمة لمراجعتها. 
  • اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو علق على أسعار التذاكر في صفحته بموقع تويتر قائلا: "بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ أيام أي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو إعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة".
  • نجم نادي الزمالك السابق هيثم فاروق قال: "المشجع الحقيقي اللي ح يشجع مصر من قلبه لا يملك 200 جنيه علشان يدفعها تمن لتذكرة مباراة. حقيقة".
  • بينما انتقد عبد القادر سعيد الأسعار قائلا: "طبعاً ده تطفيش وطرد للفئة اللي بتحضر الماتشات أساساً، واللي في بينهم وبين الأمن مشاكل، واستبدالهم بفئة ٢٠٠٦.. ودي مجازفة كبيرة ممكن تخلي نص الملعب فاضي خصوصاً في الماتشات السهلة". 
  • هشام إسماعيل قال: "مش منطقي أصلا بطولة معدلات الحضور فيها ١٥ ألف وتروح تقول للناس احضروها بمبالغ كبيرة، مصر طول عمرها بتعمل أعلى معدلات حضور سواء كاس عالم شباب ولا أمم إفريقيا، عشوائية وكلام فارغ من الجهة صاحبة القرار، مبتكلمش عن ماتشات مصر كدا كدا هتتقفل زيها زي أي دولة مستضيفة".
خلفيات:
  • في يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فوز مصر بتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون.
  • من المقرر إقامة البطولة في الفترة من 15 من يونيو/حزيران وحتى 13 من يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.
  • يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم أفريقيا 4 مرات، أعوام (1959، 1974، 1986، 2006) وفي الأخيرة حصل المنتخب المصري على اللقب الخامس في تاريخه.
المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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غلاء الأسعار

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