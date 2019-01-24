ثورة أم انقلاب.. ما الذي يحدث في فنزويلا؟

يحافظ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على السلطة منذ وقت طويل، وقد جدد تمسكه بالسلطة بعد انتخابات مثيرة للجدل أثارت غضب المعارضة التي دعت إلى احتجاجات واسعة النطاق للإطاحة به.

أما الولايات المتحدة فتساهم في إشعال الصراع بعد اعترافها بزعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

هذا هو الوضع في فنزويلا، حيث يتظاهر الآلاف للمطالبة بتنحي مادورو، الزعيم الاشتراكي الذي شهد عهده واحدا من أكثر الانهيارات الاقتصادية المدمرة في العالم.

أما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فتقف جنبًا إلى جنب مع غوايدو، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الدوليين الآخرين، الذين يؤكدون أن مادورو ليس الرئيس الشرعي للبلاد، ويزعمون أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/أيار الماضي قد تم تزويرها حتى يتسنى لـ"الدكتاتور" الفوز بفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات.

نقطة الغليان:

يقول غوايدو إنه سيبدأ في ممارسة مهام منصبه، وإنه سيدعو إلى انتخابات جديدة في المستقبل، وإنه لا ينوي التمسك بالرئاسة إلى أجل غير مسمى.

هناك أسباب وجيهة تقف وراء دعم قطاعات من الجماهير الفنزويلية لغوايدو والمعارضة، فقد فر الملايين من البلاد بسبب الانكماش الاقتصادي والتضخم الهائل الذي أصاب البلاد بالشلل. كما ارتفعت معدلات الجوع بشكل كبير. وعادت الأمراض التي كان قد تم استئصالها إلى الظهور من جديد وأثارت أزمة صحية. كل تلك الأسباب وغيرها جعلت من غير المفاجئ أن يكون مادورو زعيما لا يتمتع بشعبية كبيرة.

لكن الخبراء يحذرون من أن احتمالات احتفاظ مادورو بقبضته على البلاد لا تزال في صالحه، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لا تزال لديه سيطرة قوية على المؤسسات الرئيسية في البلاد.

الاحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة، وتجددت في الأيام الأخيرة. وفي هذا الأسبوع فقط، أحبط تمرد ما يقرب من 30 جنديًا فنزويليًا يساندون حركة غوايدو. وأدت هذه الجهود إلى تصاعد الاضطرابات التي أشعلت أجزاء من العاصمة كاراكاس.

لكن الأمر يستحق التوقف قليلاً لإلقاء نظرة على كيفية وصول البلد إلى نقطة الغليان هذه.

أسطورة تشافيز:

ترجع جذور مظاهرات يوم الأربعاء إلى الوقت الذي تولى فيه هوغو تشافيز، الزعيم الشعبوي، رئاسة فنزويلا في عام 1999. وقد دفع بشكل مضطرد البلاد بعيدًا عن الديمقراطية وقاد البلاد نحو الاشتراكية.

يعتبر تشافيز شخصية أسطورية في فنزويلا بعدما قام بتحويل المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد من خلال تأميم الصناعات وتوجيه كميات هائلة من الأموال الحكومية إلى البرامج الاجتماعية.

تحت حكم تشافيز، انخفض معدل البطالة في فنزويلا إلى النصف، وزاد الدخل الفردي أكثر من الضعف، وانخفض معدل الفقر بأكثر من النصف، وتحسن التعليم، وانخفضت معدلات وفيات الرضع. وبينما أثار معارضة شرسة بين النخب والمحافظين في البلاد، (ومن الولايات المتحدة)، فإن فقراء البلد وطبقته العاملة أحبوه.

الطفرة النفطية الضخمة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ساعدت تشافيز وجلبت ما يقرب من تريليون دولار إلى خزائن البلاد - ما جعل فنزويلا أغنى دولة في أمريكا اللاتينية، ليستمر شافيز في السلطة حتى وفاته عام 2013.

مادورو يبجل رئيسه السابق وحاول أن يحاكيه منذ وفاته (رويترز)

فشل مذهل:

مادورو، الذي كان نائب تشافيز وخليفته، بجل رئيسه السابق وحاول أن يحاكيه منذ وفاته. لكن المشكلة أن محاولته لإعادة حقبة تشافيز قد فشلت بشكل مذهل وأدت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية مروعة صنعها بنفسه.

عندما انهارت أسعار النفط أواخر عام 2014، تحطم اقتصاد فنزويلا معها. لم يفعل تشافيز ولا مادورو أي شيء لتنويع اقتصاد البلاد، وبدلًا من ذلك كان مادورو يعتمد بشكل شبه حصري على عائدات النفط لتمويل الدولة.

لذلك عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض فجأة، اندلعت أزمة شهدت تحول الدولة من قوة إقليمية إلى دولة فاشلة في فترة قصيرة من الزمن. كما أساء مادورو إدارة السياسة المالية للبلاد.

يبلغ التضخم الآن أكثر من مليون في المائة، ويمكن أن يصل إلى 10 مليون في المائة هذا العام. وأصبح الغذاء والدواء مكلفين للغاية بالنسبة للكثيرين.

منذ عام 2015، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي البلاد بحثًا عن فرص أفضل في أماكن أخرى، وبشكل أساسي في كولومبيا. (من المتوقع أن مليونين آخرين سيصبحون لاجئين في عام 2019 لوحدهم).

نتيجة لذلك، أصبح مادورو لا يتمتع بالشعبية بشكل كبير، ونادرًا ما كانت نسبة تأييده تفوق 20% في السنوات الأخيرة.

في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولأول مرة منذ عقدين، منح الناخبون الفنزويليون أحزاب المعارضة أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية. كان الأمل هو أن هؤلاء المشرّعين سيتحققون من سلطة مادورو وربما يعملون معه لإعادة البلاد إلى مسار اقتصادي أفضل.

ليس هذا ما حدث، وبدلًا من ذلك، أطلق مادورو سلسلة من الأحداث أدت إلى مأزقه الحالي.

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