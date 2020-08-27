إندونيسيا
الخميس 27 أغسطس 2020 18:28

ثوران "بركان طيني" جديد في إندونيسيا.. هل يتكرر ما وقع قبل 14 عاما؟ (فيديو)

ثوران بركان طيني جديد في إندونيسيا
ثوران بركان طيني جديد في إندونيسيا
رويترز
فوجيء المواطنون في قرية غابوسان بمحافظة بلورا (وسط جزيرة جاوا الإندونيسية) بثوران ما يوصف محليا بـ" بركان طيني" يندفع بقوة من أحد الحقول صباح اليوم الخميس.

وتسبب ذلك في فقدان المواطنين لعشرات من ماشيتهم، التي كانت ترعى في المكان بعد أن ابتلعتهم الأرض المحيطة بفوهة البركان الطيني كما أسموه، كما نقل بضعة مواطنين لإحدى المشافي، بعد أن تسمموا من الغاز المتسرب مع الطين.

وكان أول المواطنين رؤية للمشهد أحد الرعاة، الذي فوجيء بانفجار الطين البركاني الممزوج بالغاز من باطن الأرض فجأة، وارتفع الطين المنبث لعشرة أمتار. 

وأسرعت الجهات المختصة للمكان للتحقيق في الأمر، ومحاولة وقف التسرب الطيني في منطقة بركانية. 

ويثير هذا الحدث مخاوف من إمكانية إغراق الطين البركاني لمساحات واسعة حوله، كما حصل في حادثة مماثلة ظل فيها الطين البركاني بمحافظة سيدو أرجو يتسرب لنحو 14 عامًا، وغمر طينه بلديات عدة مهجرًا أعدادا كبيرة من السكان في إقليم جاوا الشرقية.

وتقع إندونيسا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ "حزام النار" حول المحيط الهادئ، ويوجد بها نحو 130 بركانًا نشطًا.

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شاهد: ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية وتحذير للسكان

المصدر
الجزيرة مباشر

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