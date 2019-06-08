ثورات الربيع العربي: العسكر إذا دخلوا قرية أفسدوها

أدى تدخل الجيوش العربية إلى تخريب المسار السياسي واندلاع الفوضى مواقع التواصل

لم تكتف الجيوش العربية بالتزام الصمت والحياد تجاه ثورات الربيع العربي، لكنها قررت التدخل وقلب الطاولة على المسار الديمقراطي في عدة بلدان عربية، الأمر الذي أدى لفوضى عارمة.

من يصنع الفوضى؟ تقدم الجيوش العربية نفسها عادة باعتبارها الضامن لأمن واستقرار بلدانها في وجه الفوضى، لدرجة أنها دائما ما تتهم خصومها في الداخل بالعمالة للخارج وبالتخطيط لصناعة فوضى داخل البلاد.

التزمت الجيوش العربية الصمت والحياد خلال المظاهرات العارمة التي اندلعت فيما سمي "الربيع العربي" خاصة في مصر والسودان.

اضطرت الجيوش للتدخل بعد ذلك وإزاحة رأس النظام بعد تطور الاحتجاجات، وأعلنت أنها سترعى فترة انتقالية تنتهي بانتقال البلاد إلى حكم ديمقراطي.

بدأت الجيوش بعد ذلك في الخروج عن الحياد المفترض وتدخلت في المسار السياسي بهدف تحقيق مكاسب ضيقة.

رغم أن ثورتي مصر والسودان شهدتا سلمية مطلقة من جانب المحتجين، فإن تدخل الجيشين في البلدين بعد ذلك أدى إلى تخريب المسار السياسي واندلاع الفوضى. مصر والسودان في مصر أدى تدخل الجيش إلى مجازر واضطرابات واسعة ضد معارضي الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أدى تدخل الجيش إلى تأجيج التمرد من قبل جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء. وهي تداعيات لا زالت البلاد تعاني منها حتى الآن. كما اضطر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وذلك بموافقة الجيش المصري الذي يقدم نفسه حارسا للتراب الوطني.

في السودان تسبب حكم الجيش بقيادة البشير في انفصال جنوب السودان عام 2011، كما أدى تدخل الجيش وقيامه بفض اعتصام القيادة العامة إلى مقتل المئات وإلى عمليات نهب واسعة في الأحياء السكنية في المدن، وسط غياب كامل لقوات الأمن المفترض بها حفظ النظام.

يقول مراقبون ونشطاء إن قوات الدعم السريع في السودان تحاول استدراج المدنيين إلى العنف حتى يتخلوا عن السلمية، ليسهل بعد ذلك اتهام الحراك بالإرهاب ويبرر استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

تجمع المهنيين السودانيين حذر من ظاهرة استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للتحذير من نشاط بعض العصابات ودعوة المواطنين للتسلح لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن التصدي للعصابات وأي تهديد لممتلكات وحرمات المواطنين هو واجب الأجهزة الشرطية السودانية في المقام الأول.

يعتبر نشطاء أن غياب الأمن عن الأحياء وعدم قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين المدنيين إحدى تجليات الفوضى التي صنعها تدخل العسكر في الشأن السياسي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ليبيا تعد الثورة الليبية مختلفة في طبيعتها عن مثيلتها في مصر والسودان، نظرا لتسلح الثورة ودعمها من قبل قوات حلف الناتو.

نجح الليبيون في هزيمة كتائب القذافي ودخلت البلاد بعد ذلك في مرحلة انتقالية سادتها الاضطرابات.

وسط جهود التقريب بين الفرقاء السياسيين، ظهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ضابط سابق في جيس القذافي، مقدما نفسه باعتباره قائدا لما يسمى "الجيش الوطني الليبي" وهي مجموعة مليشيات تزعم أنها جيش يمثل ليبيا.

أعلن حفتر في أول خطاب له عام 2014 تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة، لكن لم تكن لديه القوة اللازمة لفرض تلك القرارات.

بعد محاولات عديدة ودعم مستمر من قبل مصر والإمارات، تمكن حفتر من السيطرة على بعض المدن، مثل بنغازي ودرنة.

كانت البلاد متجهة نحو استقرار سياسي، إذ كان من المنتظر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المتنازعة برعاية الأمم المتحدة. لكن حفتر أجهض انعقاد المؤتمر وأدخل البلاد في الفوضى مرة أخرى، عندما أعلن الهجوم على العاصمة طرابلس في محاولة للسيطرة عليها. الجزائر حالة مختلفة؟ انحاز الجيش الجزائري إلى مطالب المتظاهرين وضغط من أجل رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يتمسك الجيش حتى الآن بالخطوات الدستورية التي يجب اتباعها من أجل تسليم السلطة لرئيس جديد.

ما زال مستقبل الانتقال الديمقراطي في الجزائر غامضا، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، إثر عدم تقدم أي شخص للترشح في الانتخابات، ووسط رفض الجماهير إجراء الانتخابات بنفس الآلية القديمة التي يرفضونها.

من المبكر القول إن الجيش الجزائري نجح في اختبار الديمقراطية، لكنه حتى الآن يؤكد عدم وجود أية رغبة في الحكم أو التدخل في الشأن السياسي، لكن الجيوش الأخرى في مصر والسودان وليبيا كانت قد أكدت نفس الأمر قبل أن تتدخل وتحول البلاد إلى الفوضى. رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح "تونس" النجاح الوحيد يعد الجيش التونسي صاحب التجربة الوحيدة المكتملة حتى الآن في الانحياز إلى الشعب وعدم الطمع في السلطة.

ما زال المسار السياسي في تونس مستمرا رغم العثرات والمشكلات التي تقابله. اليمن وسوريا رغم أن الجيشين اليمني والسوري لا يختلفان عن الجيوش الأخرى، فإن ما حدث أثناء وبعد الثورة في هذين البلدين أدى بهما إلى نتائج مختلفة إلى حد ما.

في سوريا قمع الجيش الثورة من بدايتها، وتورط في قتل مئات الآلاف من السوريين قصفا وتعذيبا، ما أدخل البلاد في دوامة من العنف المستمرة حتى الآن.

في اليمن هزم الجيش اليمني أمام قوات الحوثيين التي احتلت العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد حتى الآن. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري في السودان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العامل الخارجي في مصر والسودان وليبيا، يعتبر العامل الخارجي مشتركا في صناعة الفوضى، عبر تحريض الجيوش في تلك البلدان على تدمير المسار الديمقراطي.

يتمثل العامل الخارجي في الدعم المالي والعسكري والسياسي القوي التي تلقته تلك الجيوش من قبل السعودية والإمارات بشكل خاص.

تعد السعودية والإمارات أهم عوامل إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي عبر دعم الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي للتحرك من أجل عزله.

تحول السيسي بعد ذلك إلى أحد أضلاع التحالف مع السعودية والإمارات لمحاولة قمع الثورة الليبية والسودانية، عبر دعم حفتر والمجلس العسكري السوداني.

مازال الشعب السوداني مصرا على مواجهة المجلس العسكري وإسقاطه، عبر آلية العصيان المدني الشامل.

في ليبيا مازالت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا صامدة في وجه هجوم حفتر حتى الآن، وسط إصرار من جانبها على انسحاب قوات حفتر إلى مواقعها التي جاءت منها قبل أي عملية تفاوض.