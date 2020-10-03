السعودية
السبت 3 أكتوبر 2020 16:51

ثوان معدودة تفصل رجلا عن نهاية مروعة في مغسلة سيارات (فيديو)

المواطن يغادر الكرسي الجالس عليه أثناء رجوع السيارة للخلف
وسائل التواصل
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي حالت ثوان معدودة بينه وبين موت محقق في حادث سيارة.

وأظهر المقطع المصور الرجل وهو ينجو من موت محقق، إثر اصطدام سيارة بقوة بمكان كان يجلس فيه وقام منه قبل ثوان فقط من وقوع الحادث.

وحسب المقطع، فإن الرجل كان منشغلا بهاتفه وهو يستند إلى جدار جالسا على كرسي في إحدى مغاسل السيارات في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

 وأظهر المقطع سيارة يحاول قائدها العودة بها للخلف لركنها في أحد الأماكن، أمام المكان الذي كان الرجل يجلس فيه.

إلا أن الرجل قام من مكانه فجأة ومن دون سابق إنذار، وبعد ذلك بثوان معدودة، عادت السيارة بسرعة للخلف لتصطدم بقوة بالجدار في  المكان نفسه الذي كان الرجل يجلس فيه وتجعل الكرسي الذي كان يجلس عليه أثرا بعد عين.

وحقق المقطع الذي يصور الحادث، رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين "العناية الإلهية تنقذ شخصا من حادث مروع في إحدى مغاسل السيارات" بالسعودية. 

واعتبر آخرون أن الرجل كتب له عمر جديد، بعد نجاته من موت محقق.

وفي مقطع آخر بثه موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المواطن ويدعى "محمد ذعار القحطاني" بعد نجاته من الحادث "الحمد لله على نجاتي من موت محقق".

وقال "عند تواجدي في إحدى المغاسل في محافظة بيشة، وأثناء رجوع السيارة للخلف، أثناء جلوسي على كرسي، راودني إلهام من الله عز وجل، وتوفيق من الله، أن أغير هذا المكان".

وتابع "تم تغيير المكان بفضل الله، واصطدمت السيارة بعد مغادرتي المكان، ونجوت ولله الحمد، وهذا بفضل الله".

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام سعودية
مواقع التواصل
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حادث
سيارة
نجاة

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