أسرى فلسطينيون
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:43

ثلاجة الموت.. حملة إلكترونية لنقل معاناة أسرى فلسطين مع برد الشتاء

الأسرى الفلسطينيون يتجمدون من البرد في سجون الاحتلال
مواقع التواصل
أطلق نشطاء فلسطينيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال فصل الشتاء.

وعبر المغردون عن تضامنهم مع الأسرى داخل السجون التي لا تقي أجسادهم من برد الشتاء، إضافة إلى نقص في الأغطية والمحتويات اللازمة التي تجنبهم المعاناة القاسية.

وقال نشطاء إن الأسرى يشكون من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء.

والأسبوع الماضي، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شكوى أسرى معتقل "مجدو" الذين تتضاعف معاناتهم مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث باتوا يعانون في الآونة الأخيرة من نقص في الملابس والأغطية الشتوية وخاصة الأسرى المعتقلين حديثًا.

تحذيرات

حذرت التغريدات عبر وسم #ثلاجة_الموت، من تداعيات سوء الأحوال والظروف داخل السجون على الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً مختلفة.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال تزداد قسوة مع فصل الشتاء، خاصة أن بعض السجون مقامة في بيئة صحراوية بالغة البرودة ليلًا الأمر  الذي  يحولها إلى ثلاجة موت.

سجون الاحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال (2759) فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2019، وحتى 30 يونيو/حزيران، منه، بينهم (446) طفلاً و(76) امرأة.

تشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى) ضمن ورقة حقائق إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 يونيو 2019 بلغ نحو (5500) منهم (43) امرأة، بينما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى حالي 500 معتقل.

في حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 نحو مليون فلسطيني.

اقرأ أيضًا: أسرى فلسطين.. ظروف مأساوية بين سجون الاحتلال وبرد الشتاء

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
أسرى
الشتاء
تفاعل
حملة
ناشطون
الاحتلال الإسرائبلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
أثار جدلا.. سلمان العودة موضوع امتحان في مدرسة سعودية
Thumbnail
قلادة "تايتنك" المفقودة تربك المحققين.. ما علاقة زوجة البشير؟

الأكثر قراءة

  1. أثار جدلا.. سلمان العودة موضوع امتحان في مدرسة سعودية
  2. قلادة "تايتنك" المفقودة تربك المحققين.. ما علاقة زوجة البشير؟
  3. مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني من بيتي لمدة 3 أيام
  4. الكويت والسعودية توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
  5. "السيسي قتل مريم" يجتاح تويتر بعد وفاة سجينة سياسية بمصر