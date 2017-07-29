ثلاث طبيبات يفتتحن محلا لبيع اللحوم في مصر

افتتح ثلاث طبيبات بيطريات حديثي التخرج محلا لبيع اللحوم في محافظة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة.





ونقلت صحف محلية عن أميرة إبراهيم وهي إحدى الطبيبات، أنهن تخرجن سويا من كلية الطب البيطري، ونظرا لعدم وجود فرص عمل، أقدموا على فتح محل لبيع اللحوم بعد افتتاح طبيب بيطري لمحل في محافظة الإسماعلية.

وأوضحت أنهن يختلفن عن بقية محلات بيع اللحوم في أمرين، أولا الإشراف الطبي الكامل على اللحوم، وثانيا توضيح نوعية اللحوم التي يحتاجها المستهلك في وجباته، لأنها تختلف باختلاف الاستخدام، على حد وصفها.

ودشنت الطبيبات صفحة لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف تعريف الجمهور بهن، مع التأكيد على أنهم يهدفون إلى بيع اللحوم تحت إشراف طبي كامل منذ خروجها من المقصب وحتى وصولها إلى المستهلكين.