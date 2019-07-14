أمريكا
الأحد 14 يوليو 2019 23:33

ثلاثة ديمقراطيين طامحين للرئاسة يتقدمون على ترمب

أعلى الصورة (يمين) بيرني ساندرز (وسط) جو بايدن (يسار) إليزابيث وارن وفي الأسفل ترمب
يتقدم ثلاثة ديمقراطيين يطمحون للرئاسة لعام 2020، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في استطلاع رأي جديد.
التفاصيل
  • أظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) وصحيفة (وول ستريت جورنال) وصدرت نتائجه اليوم الأحد، أن ترمب حل بعد كل من جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ. 
  • جاء بايدن، نائب الرئيس السابق، في الصدارة بنسبة 51% مقابل 42%، فيما حصل ساندرز على تأييد بنسبة 50% مقابل 43% لترمب، وحصلت وارن على 48% مقابل 43% لترمب.
  • بلغت نسبة تأييد ترمب بين الذين شملهم الاستطلاع 45% مقابل 52% ممن أبدوا عدم تأييدهم.
  • جرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 9 من يوليو/ تموز وشمل عينة من 800 ناخب مسجل، وجرى استطلاع أكثر من نصفهم عبر الهواتف المحمولة.
المرشحون الديمقراطيون
  • في مارس/ آذار الماضي، أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، إطلاق حملته للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، متعهدا بـ"بثورة سياسية" في الولايات المتحدة. كما وصف ترمب بأنه "أخطر رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
  • عمل جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طوال 8 سنوات.
  • أعلنت إليزابيث وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، ترشحها رسميا في انتخابات الرئاسة في فبراير/ شباط الماضي.
  • يسعى الديمقراطيون إلى اختيار مرشح يعتقدون أنه يحظى بأفضل فرصة لهزيمة ترامب.
  • سيجري الاقتراع الديمقراطي الأول ضمن انتخابات الحزب التمهيدية في ولاية أيوا في 3 من فبراير/ شباط 2020.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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