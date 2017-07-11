الأزمة الخليجية
الثلاثاء 11 يوليو 2017 14:53

تيلرسون يصف الموقف القطري بأنه "منطقي"

ريكس تيلرسون يجتمع مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء إن قطر طرحت آراء "منطقية" خلال الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ شهر مع دول عربية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أعتقد أن قطر كانت واضحة في مواقفها وأعتقد أنها (المواقف) كانت منطقية جدا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد وصل إلى الدوحة قادما من الكويت في إطار جولته الحالية في المنطقة، بهدف إيجاد حل للأزمة الخليجية، وذلك عقب دعوة كويتية أميركية بريطانية لأطراف الأزمة بسرعة إنهائها من خلال الحوار.

وفور وصوله بدأ تيلرسون محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن تعقبها محادثات مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وقال مراسل الجزيرة في الدوحة هيثم أبو صالح إن الهدف من هذه الجولة الخليجية هو بحث سبل كسر الجمود في الموقف إزاء حصار قطر الذي دخل شهره الثاني.

وكان تيلرسون قد أجرى أمس الإثنين محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تركزت على جهود حل الأزمة الخليجية.

ونقلت وكالة رويترز عن آر سي هاموند -وهو مستشار كبير لتيلرسون- أن المطالب الـ13 التي وُجهت إلى الدوحة قد انتهت ولا جدوى من العودة إليها.

وقال إنه من الضروري أن تتخذ قطر وكذلك الرياض وحلفاؤها خطوات لوقف أي دعم مالي للجماعات المتطرفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حصار قطر
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الدوحة
وزير الخارجية القطري

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