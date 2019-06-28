تيلرسون للكونغرس: حصار قطر بسبب ثروتها ودورها الفعال

تيلرسون: علمت أنا ووزير الدفاع بحصار قطر 2017 خلال زيارة مشتركة لأستراليا رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون إن السبب وراء الحصار على قطر هو ثروتها ولعبها دورا فاعلا في المنطقة.

جاء ذلك في شهاد تيلرسون بجلسة مغلقة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في مايو/ أيار الماضي ونشرت وثيقة عنها من 145 (الخميس). أبرز ما قاله تيلرسون: لدى سؤاله عن الحوادث التي وقعت في مايو 2017، قبيل قرار ترمب دعم "حصار قطر"، قال تيلرسون، إنه كان في الرياض للتحضير لقمة الشرق الأوسط.

لم يكن لدي علم بأن التوترات في المنطقة تتصاعد رغم وجود مؤشرات على ذلك.

علمت أنا ووزير الدفاع ـ وقتهاـ جميس ماتيس بشأن حصار 2017 لقطر خلال زيارة مشتركة لأستراليا مما جعلنا نسارع لتحديد مدى الأزمة وسلامة الأصول الأمريكية في الخليج.

لم يكن على علم بالعشاء الذي جمـع ستيف بانون وكوشنر، مـع قادة السعودية والإمارات في 2017 بالرياض، "وقتها عرض زعماء الخليج خططهم لحصار قطر، بحسب الوثيقة التي نشرها مجلس النواب.

في سؤاله عن ردة فعله إزاء حدوث لقاء من ذلك النوع بدون علمه، قال تيلرسون، "هذا أمر يغضبني. لم يكن لدي كلمة. آراء وزارة الخارجية لم تكون حاضرة".

لفت أيضًا أنه وجيمس ماتيس (وزير الدفاع الأسبق) تم إقصاؤهما وإبعادهما عن حقيقة الوضع وقت إعلان حصار قطر، مضيفًا أن ذلك الأمر أثار دهشتهما آنذاك.

وعن السبب في حصار قطر من قبل السعودية والإمارات قال: "بسبب الثروة التي يمتلكونها والقدرة على فعل أشياء وبطرق إيجابية جدًا، وعلى لعب دور ما كانوا سابقًا يلعبونه، أعتقد أن ذلك وراء النزاع بين تلك الأطراف".

أشاد بنظرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإصلاحية، قائلًا إن "الزعيم القطري وزوجته الشيخة العنود، زعيمان يتطلعان للأمام، وهذا يشكل ضغوطًا للآخرين في المنطقة".

تيلرسون منعزل على يد كوشنر:

تحدث تيلرسون عن تلك المواقف المحرجة أثناء شهادته في جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات أمام رؤساء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي.

"اضطررت للتكيف مع حقيقة أنه من غير المفيد تقديم شيء له والقول بأنه مقال -كما تعرف- يستحق القراءة".

كشف أنه كان قد وصل للتو لتناول العشاء في أحد مطاعم واشنطن عندما أبلغه مالك المطعم بالخبر غير المتوقع بجلوس وزير خارجية المكسيك آنذاك لويس فيديجاراي إلى طاولة في حالة ما إذا كان يرغب في تحيته.

رأيت تغير لون وجه وزير خارجية المكسيك وابتسمت ابتسامة عريضة وقلت: ’ مرحبا بك في واشنطن’".

وأضاف "وقلت: ’ لا أريد أن أقطع عليكما ما تقومان به’ وقلت: ’ اتصل بي في المرة القادمة التي تأتي فيها إلى المدينة’ وغادرت". تيلرسون: الزعيم القطري وزوجته يتطلعان للأمام وهذا يشكل ضغطا على الأخرين جعلني غاضبا بعد أن سيطر الديمقراطيون على المجلس في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2018 طلب النائب الديمقراطي إليوت إنجيل، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية، من تيلرسون التحدث إلى اللجنة في إطار إشرافها على السياسة الخارجية.

وقال تيلرسون في اللقاء إنه لم يشارك قط في نقاش بشأن تعاملات كوشنر أو ترمب التجارية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وأكد على أن ترمب لم يطلب منه قط خرق القانون.

وقال إنه أثار مسألة تلك السفريات مع كوشنر الذي قال إنه "سيحاول أن يفعل الأفضل". لكن تيلرسون قال إنه لم يطرأ أي تغير كبير وهذا ما جعل من الصعب عليه القيام بمهام منصبه.

الانتخابات الأمريكية:

ولاحقت رئاسة ترمب اتهامات بأن حملته الانتخابية تواطأت مع روسيا في عام 2016 عندما عملت موسكو على تعزيز فرص ترمب الجمهوري للفوز بالرئاسة. وينفي ترمب تلك الاتهامات.

ووصف تيلرسون كيف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل مستعدا تماما لاجتماع هام في هامبورج في يوليو تموز 2017 لكن الجانب الأمريكي توقع أن يكون اللقاء "قصيرا إلى حد ما"‭‭ ‬‬وللتعارف فيما بينهما.

واستمر الاجتماع ساعات ولم يدون أحد في القاعة أي ملاحظات.

وقال ترمب بعد ذلك إنه يصدق بوتين في حين نفى الرئيس الروسي تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية مما أثار انتقادات نتيجة توصل المخابرات الأمريكية إلى نتيجة تخالف ذلك. خلفيات: ترمب أقال تيلرسون في مارس آذار 2018 بعد أشهر من الخلاف ووصفه على تويتر بأنه كسول و‭‭‭‭ ‬‬‬‬"أبكم كالصخر‭‭‭‭"‬‬‬‬.