لبنان
الخميس 15 فبراير 2018 18:04

تيلرسون: تنامي ترسانة حزب الله يهدد أمن لبنان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
غيتي
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن تنامي ترسانة جماعة حزب الله المدعومة من إيران وتورطها في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت مع رئيس الوزراء سعد الحريري، أن واشنطن تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود.

وتصاعد التوتر بين الدولتين في الآونة الأخيرة بسبب خطط إسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان وقرار بيروت البدء في التنقيب عن النفط والغاز في امتيازات يقع في منطقة حدود بحرية متنازع عليها.

وحزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة "جماعة إرهابية"، مشارك في حكومة الحريري وتنامت قوته العسكرية منذ آخر صراع كبير مع إسرائيل في عام 2006.

وحث تيلرسون زعماء لبنان على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية في إشارة لدور حزب الله في حروب بالشرق الأوسط بما يشمل سوريا التي تتمتع إيران أيضا فيها بنفوذ كبير.

واتهمت إسرائيل إيران بالسعي إلى إنشاء مصانع أسلحة في لبنان وقال الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي إن البلاد تحولت إلى "مصنع كبير للصواريخ".

ويتلقى لبنان مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة. وقال تيلرسون إن واشنطن تظل ملتزمة بدعم الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي في البلاد.

وتتوسط الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن النزاع الحدودي. وفي إشارة فيما يبدو للنزاع الحدودي البحري قال تيلرسون إنه لم يطلب من أي طرف "أن يتخلى عن أي شيء".

وقال إن محادثات بناءة جارية وحث الإسرائيليين على انتهاج أساليب بناءة في الأمر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
لبنان
حزب الله
أمريكا
ريكس تيلرسون

اقرأ أيضا

Thumbnail
سيارة "جيمس بوند" للبيع في مزاد خيري
Thumbnail
لأول مرة.. قناة أمريكية توافق على ظهور مذيعة محجبة على شاشتها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم