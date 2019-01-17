تيريزا ماي تمد يدها لمعارضيها بعد فوزها بالتصويت على الثقة

ماي في البرلمان البريطاني في جلسة طرح الثقة على حكومتها

مدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يدها إلى معارضيها بعد فوزها، بأغلبية ضئيلة في تصويت على الثقة، طرح بعد تعرض اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوربي لهزيمة ثقيلة في مجلس العموم.

ماي ظهرت منتصرة، مساء الأربعاء، بعد أن فازت بالثقة بأغلبية 325 صوتًا مقابل 306 أصوات، ما أدى إلى تفادي إجراء انتخابات عامة جديدة.

وبعد 24 ساعة صاخبة قالت رئيسة الحكومة البريطانية إن الناخبين قد يرونها "مزعزعة للاستقرار" واعترفت بأن اتفاقها مع الأوربيين بشأن الخروج من التكتل سقط وتعهدت بالعمل لإيجاد بديل.

تيريزا ماي بعد الفوز.. أكثر ثقة:

تيريزا ماي فازت في اقتراع على الثقة في البرلمان، مساء أمس، ثم دعت المشرعين من مختلف الأطياف السياسية إلى التعاون لمحاولة كسر جمود الموقف بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

أعضاء البرلمان صوّتوا بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات لصالح حكومة ماي بعد يوم واحد فقط من رفض الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الاتحاد بشأن الانسحاب بأغلبية كاسحة.

مع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس آذار، تمر بريطانيا بأكبر أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن فيما تواجه صعوبات تتعلق بكيفية خروجها من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه.

بعد إعلان نتيجة التصويت، وسط ترحيب من المحافظين، قالت ماي إنها تعتقد أن من واجب البرلمان إيجاد حل يفضي إلى الخروج من الاتحاد، وقالت ماي "أوضح أعضاء البرلمان ما لا يريدونه، يجب أن نعمل جميعًا معًا بصورة بنّاءة لتحقيق ما يريده البرلمان".

تيريزا ماي بدت أكثر راحة بعد الفوز بثقة البرلمان

حزب العمال يرفض إجراء محادثات مع ماي:

عقب الاقتراع على الثقة، اجتمعت ماي مع عدد من زعماء الأحزاب لكن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين رفض إجراء محادثات إلا في حالة استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

كوربين، قال إنه لا يمكن إجراء محادثات إيجابية إلا في حالة استبعاد خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

حزب العمال الذي يتزعمه كوربين، يريد إنشاء اتحاد جمارك دائم مع الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى علاقة وثيقة مع سوقه الموحدة ومزيد من إجراءات الحماية للعمال والمستهلكين.

متحدث باسم ماي، قال إنها لا تستبعد خيار الخروج من الاتحاد دون اتفاق وإن سياسة الحكومة تقضي بالخروج من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوربي.

أحزاب معارضة أخرى كتبت لكوربين بعد الاقتراع على الثقة تطلب منه أن يؤيد إجراء استفتاء ثان وهو الأمر الذي قال حزب العمال إنه يجب دراسته إذا لم يستطع فرض إجراء انتخابات.

كوربين وآخرون من كبار الشخصيات السياسية يخشون أن يغضب وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي 17.4 مليون شخصا صوتوا لصالح الانسحاب.

حذرت شركات من خسارة كم هائل من الوظائف إلى جانب الفوضى في الموانئ إذا لم يتم التوصل لاتفاق.