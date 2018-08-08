بريطانيا
الأربعاء 8 أغسطس 2018 09:27

تيريزا ماي تطالب جونسون بالاعتذار عن تصريحاته بشأن النقاب

وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون
غيتي
أيّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مطالبة بوريس جونسون، وزير خارجيتها السابق، بالاعتذار عن تصريحاته بشأن المسلمات اللواتي يرتدين النقاب، لكنه وصف منتقديه بـ"السخفاء".

وقالت ماي إن تصريحاته "تسببت بإساءة واضحة" واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطاني براندون لويس الذي طالب جونسون بالاعتذار.

وصرحت ماي: "أعتقد أن علينا جميعاً أن نكون حذرين بشأن اللغة والعبارات التي نستخدمها، وبعض العبارات التي استخدمها بوريس لوصف مظهر الناس تحمل إساءة بشكل واضح".

وأضافت: "المهم هو هل نؤمن بأن الناس لهم الحق في ممارسة دينهم، وفي قضية البرقع والنقاب، واختيار ما يرتدون".

وكان جونسون وصف في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" يوم الاثنين، النقاب بأنه "سخيف وغريب" قائلا إن النساء اللواتي يرتدينه يشبهن "صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

إلا أن جونسون، المعروف عنه إثارة الخلافات والذي استقال احتجاجا على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوربي الشهر الماضي، رفض التراجع.

وفي مقاله المثير للجدل كتب جونسون إنه يعارض فرض حظر على النقاب، لكنه أضاف أن "من السخيف تماماً أن يختار الناس السير وهم يشبهون صناديق البريد".

وسارع زملاء جونسون السابقين والنواب إلى إدانة تصريحاته، فيما حصل على دعم بعض الأوساط.

المصدر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
بوريس جونسون
النقاب
تيريزا ماي
ديلي تلغراف
اعتذار
المسلمات

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