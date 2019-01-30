تيريزا ماي تتفاوض مجددا بشأن "بريكست" والاتحاد الأوربي يرفض

تيريزا ماي أمام البرلمان البريطاني -29 يناير رويترز

صوت النواب البريطانيون، على تعديل لتغيير اتفاق بريكست، وخاصة بند -العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لكن الاتحاد قال إن الاتفاق" غير قابل لإعادة التفاوض".

وطلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوربي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد. تصويت جديد في البرلمان البريطاني: بعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوربي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحًا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيًا لتعديلات يرجح أن تلقى تأييده.

قبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائبًا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنّ هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضًا" للتفاوض مجددًا، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

في الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلا لمنع الخروج من الاتحاد خروجًا فوضويًا دون اتفاق وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان.

مع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجًا منظمًا.

بعد أسبوعين، أيضًا من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث، قالت ماي إنها أوضحت للأغلبية من أعضاء البرلمان الذين وصفتهم بالشرفاء إنها ستؤيد اتفاقًا بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية.

ماي أضافت "من الواضح الآن أن هناك طريقًا يمكن أن يؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوربي باتفاق" وقالت إنها ستسعى إلى "تغييرات ملزمة قانونًا".

وزيرة الشؤون الأوربية في أيرلندا هيلين مكنتي، قالت "هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن أن هناك نكوصًا وتراجعًا عن الالتزامات التي قدمت". الكرة في ملعب الاتحاد الأوربي: بريطانيا تبحث عن خروج سهل من الاتحاد الأوربي فيما يخص بروكسل، فإنها قالت مرارا إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقعها زعماء الاتحاد الأوربي السبعة والعشرون الآخرون.

عقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بأيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحًا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضًا الحكومة الأيرلندية.

المتحدث باسم رئيس المجلس الأوربي، سارع إلى التحذير أمس من أن اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوربي "غير قابل لإعادة التفاوض".

توسك قال "نُواصل حضّ الحكومة البريطانيّة على توضيح نواياها، في أقرب وقتٍ ممكن، بالنسبة إلى الخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".

المتحدث أشار إلى أنه في حال قدّمت بريطانيا "طلبًا معقولًا" لإرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 مارس/آذار ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يُمكن تأجيل موعد الاستحقاق.

ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء رفضه إعادة فتح المفاوضات، معتبرًا أن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني هو "أفضل اتّفاق ممكن، ولا يُمكن إعادة التفاوض" في شأنه.

ماكرون، دعا الحكومة البريطانيّة إلى أن "تُحدّد سريعًا" لكبير مفاوضي الاتّحاد الأوربي ميشال بارنييه "المراحل المقبلة التي تتيح تجنّب خروج من دون اتفاق، وهو الأمر الذي لا يتمنّاه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعدّ له جميعًا".