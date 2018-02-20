بريطانيا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:44

تيريزا ماي تأمر بمراجعة نظام المصروفات الجامعية المرتفعة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رويترز
طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجامعات البريطانية بأن تقدم للطلاب شيئا قيما مقابل أموالهم وذلك في معرض تدشينها عملية مراجعة قد تسفر عن تقليل المصروفات.

وقالت تيريزا ماي، في كلمة خلال تدشينها عملية مراجعة قد تسفر عن تقليل المصروفات وتعيد المنح، إنه ينبغي للجامعات البريطانية أن تقدم للطلاب شيئا قيما مقابل أموالهم، فيما يبدو محاولة، لجذب الناخبين الشباب الذين ساهموا في معاقبة حزبها في انتخابات العام الماضي.

وفي كلمة هدفها إظهار أن برنامجها لبريطانيا أكبر من مجرد الانفصال عن الاتحاد الأوربي أكدت ماي أنها لا تريد فقط النظر في تمويل التعليم، ولكن أيضا إيجاد سبل لزيادة الوعي بأهمية الدراسات الفنية لإعداد البلاد للحياة بعد الخروج من الاتحاد في عصر التقنيات المتقدمة.

وقالت في إحدى كليات مدينة ديربي في شمال انجلترا "لدينا الآن واحدة من أغلى نظم التعليم الجامعي في العالم" مشيرة إلى أنها لديها نفس القلق الذي يشعر به الطلاب والمسؤولون عنهم.

وأوضحت أن المراجعة ستنظر حاليا في كل ما يتعلق بسبل مساهمة الطلاب والخريجين في تكلفة دراساتهم.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
تيريزا ماي
التعليم الجامعي
مصاريف
الطلاب
الخريجون
الجامعات البريطانية

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