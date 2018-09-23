بريطانيا
الأحد 23 سبتمبر 2018 23:12

تيريزا ماي: إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
غيتي
قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة (الاحد) إن إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وإنه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

تصريحات ماي لمحطة " سي بي إس"

نعتقد أن إيران تفي بالتزاماتها بناء على ما نرى.

الاتفاق يجب أن يبقى قائما، ودول أخرى شاركت في وضعه تعتبر أيضا أنه يجب الحفاظ عليه.

بريطانيا على غرار فرنسا ترغب في أن تبدأ مع إيران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق.    

يجب إثارة مواضيع الصواريخ البالستية وطريقة تدخل إيران في المنطقة لزعزعة استقرارها.

معلومات أساسية

المقابلة لرئيسة الحكومة البريطانية تأتي قبل أسبوع من بداية المشاورات الدبلوماسية في نيويورك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتوقع أن يكون ملفا إيران وكوريا الشمالية في صلبها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يترأس الأربعاء المقبل اجتماع قادة دول وحكومات أعضاء مجلس الأمن حول عدم الانتشار النووي مع التركيز على إيران العدو اللدود لواشنطن والمتهمة بزعزعة استقرار الشرق الاوسط.    

رفضت إيران مرارا دعوات لإعادة التفاوض مشيرة خصوصا إلى عدم وجود "ضمانات" لاستمرار العمل بالاتفاق النووي.

انسحب ترمب بشكل أحادي في مايو/آيار من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة.

أعادت الإدارة الأمريكية إثر ذلك فرض عقوبات على طهران مع حزمة إضافية تستهدف قطاع الطاقة الايراني تفرض أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
بريطانيا
الاتفاق النووي الإيراني
الأمم المتحدة
تيريزا ماي

اقرأ أيضا

Thumbnail
الجزائر: البدء في إحصاء شامل لجرائم الاحتلال الفرنسي
Thumbnail
دبلوماسي إيراني مثير للجدل يعلن مغادرته الجزائر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم