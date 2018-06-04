الاثنين 4 يونيو 2018 09:58
تويتر يوقف الحساب الرسمي لرئيس الحكومة المغربية
أوقف موقع "تويتر" الحساب الرسمي لرئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني.
وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية، الإثنين "جوابًا على استفسارات عدد من الصحفيين والمتابعين الأوفياء للحساب الرسمي لرئيس الحكومة على تويتر، حول حجب هذا الأخير من الشبكة منذ أيام، نود إخبار الجميع أن هذا التوقيف راجع لتدابير احترازية من شركة تويتر بعد تداول كثيف للحساب منتصف الشهر الماضي".
وأشار البيان إلى أن "مصالح رئاسة الحكومة في تتبع مستمر للأمر إلى حين رجوع الحساب للاشتغال بصفة عادية".
المصدر
الأناضول
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