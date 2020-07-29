الولايات المتحدة
الأربعاء 29 يوليو 2020 12:59

تويتر يعلق حساب ابن ترمب لبثه أخبارا طبية "مغلوطة" عن كورونا

دونالد ترمب الابن
موقع تويتر يعلق حساب دونالد ترمب الابن 12 ساعة
مواقغ التواصل
علق موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحساب الخاص بدونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك لمدة 12 ساعة، حسبما ذكر المتحدث الإعلامي باسمه.

وبموجب هذا التعليق لا يستطيع نجل ترمب نشر تغريدات أو متابعة حسابات جديدة لمدة 12 ساعة، لكنه يستطيع أن يرسل رسائل مباشرة إلى متابعيه.

جاء ذلك بعد نشره تغريدة تحوي مقطعا مصورا لمجموعة من الأطباء تُقلل من أهمية ارتداء القناع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، وتعتمد عقار هيدروكسي كلوروكوين مضادا لفيروس كورونا.

وعلق ترمب الابن على ما حدث في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام اتهم فيه موقع تويتر بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة باتخاذه موقفا عدائيا منه ومن أبيه، مؤكدا أن المقطع الذي نشره من أكثر المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل.

 

وعلّق "أندرو سورابيان" المتحدث الإعلامي باسم ترمب الابن قائلاً "إنه لسلوك غير مقبول أن تقوم شركة تويتر بإسكات شخص ما بسبب مشاركته لوجهة نظر أطباء مهنيين تصادف تأييدهم لعقار هيدروكسي كلوروكوين غير المُطابق لتوجهات تويتر".

من جانبه أكد تويتر أنه أغلق حساب ترمب الابن بشكل مؤقت، وقال متحدث "إن التغريدة تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كوفيد-19 وسيتم تعليق الحساب حتى يقوم مالك الحساب بإزالة التغريدة".

وتفاعل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع الخبر حيث علقت الناشطة السياسية "آمي سيسكند"  قائلة "أوقف تويتر ابن ترمب لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة بفيديو يسوّق لنظرية المؤامرة بـ "بريت بارت"؛ فلماذا لم يُوقفوا ترمب بسبب القيام بنفس الشيء"؟

واستهجن "تشارلي كيرك" أحد أعضاء حملة ترمب الرئاسية قائلاً "لماذا يقوم تويتر بإزالة مقطع فيديو من الأطباء الذين يقدمون نصائح حول كيفية إنقاذ الأرواح"؟ 

وكان الرئيس الأمريكي قد واجه مشكلة مشابهة مع تويتر منذ فترة، حيث قام تويتر بوضع علامة زرقاء حول تغريدات له، اعتبرها مغلوطة أيضا، أحدها يتعلق بحدوث تزوير في الاقتراع البريدي الخاص بالانتخابات، وأخرى تتعلق باحتجاجات مقتل جورج فلويد حيث كتب ترمب معلقا على الاحتجاجات "عندما تبدأ السرقة، يبدأ إطلاق النار"، الأمر الذي اعتبره تويتر "تمجيدا للعنف".

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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ترمب الابن
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تويتر
دونالد ترمب
كورونا

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