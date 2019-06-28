مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 28 يونيو 2019 00:03

تويتر يضيف علامة جديدة لتعريف تغريدات السياسيين المخالفة

غيتي
قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه أضاف علامة جديدة "لتعريف تغريدات السياسيين التي تخالف قواعده".
التفاصيل:
  • تويتر قال إنه سمح في الماضي ببقاء بعض التغريدات المخالفة على الموقع لأنها كانت في مصلحة الزائرين.
  • الموقع أوضح أنه سيستمر في هذه السياسة مع وضع علامة جديدة "ليقدم مزيدا من التوضيح في هذه الحالات" وكيف اتخذ القرار.
  • تويتر سيطبق قواعده فقط على التغريدات الصادرة عن الحسابات التي يتم التحقق منها للمسؤولين الحكوميين أو ممثليهم أو المرشحين لمناصب العامة.
  • تويتر قال إنه سيطبق هذه القاعدة على الحسابات التي يكون لها أكثر من 100 ألف متابع.
  • لم يشر الموقع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو من المغردين غزيري الإنتاج، أو إلى أي سياسي آخر.
  • لكن الموقع قال إن توفير مكان يمكن للزائرين أن يردوا فيه علنا على قادتهم، هو جزء من مهمته.
  • الأربعاء، اتّهم الرئيس الأمريكي ترمب، في مقابلة تلفزيونية، موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه "تويتر"، بفرض رقابة عليه لصالح اليسار.
  • ترمب: يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات لإيصال رسالتي.
  • ترمب: هؤلاء الناس جميعهم ديموقراطيون، إنهم منحازون تماماً إلى الديموقراطيين. إذا أعلن غداً أنني أصبحت ديموقراطياً لطيفاً، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين.
  • ترمب: ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر.
  • ترمب، كثيرا ما يندد "بالتواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، كما سبق له أن اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات المحافظة.
  • ترمب اتهم أيضا موقع "غوغل" يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية.
  • لدى ترمب أكثر من 61 مليون متابع على تويتر.
المصدر
وكالات
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تويتر
دونالد ترمب
تغريدات مخالفة

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