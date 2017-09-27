مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 15:42

تويتر يختبر زيادة الحد الأقصى للتغريدة إلى 280 حرفا

تويتر
رويترز
ظل تقييد عدد حروف رسائل تويتر بـ140 حرفا علامة مميزة‭ ‬لشبكة التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في عام 2006 لكن هذا الأمر قد ينتهي قريبا.

فقد قالت شركة تويتر (الثلاثاء) إنها ستبدأ في تجربة مع عينة عشوائية من المستخدمين تتيح لهم إرسال تغريدات يصل حجمها إلى 280 حرفا، وهو ضعف الرقم المتاح حاليا في معظم اللغات في أنحاء العالم.

وظلت الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، متمسكة بالرسائل القصيرة، والتي ظلت سمة مميزة لها حتى مع عثور المستخدمين على سبل للتحايل على هذا الحد ومنها نشر صور بداخلها نصوص مكتوبة.

وقالت تويتر في تدوينة الثلاثاء إن تأكيدها على الإيجاز لن يتغير أبدا، لكنها كانت تدرس هل يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بسهولة كافية.

وقالت الشركة إن طريقة استخدام الناس لتويتر عند الكتابة بالصينية واليابانية والكورية كانت سببا في النظر في زيادة حد الحروف.

ويستطيع المرء التعبير بحروف هذه اللغات بدرجة أكبر من الحروف الرومانية، وهو ما يعني أن المستخدمين بهذه اللغات يملكون في الواقع حدا أكبر من غيرهم.

المصدر
رويترز
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تويتر
مواقع التواصل الاجتماعي
تدوين مصغر
تغريدات

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