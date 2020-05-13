فيروس كورونا
الأربعاء 13 مايو 2020 00:36

تويتر: موظفون كثر سيعملون عن بعد "للأبد"

الحسابات زائفة كانت تستهدف إبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا
غيتي
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر، الثلاثاء، إن العديد من موظفيها سيسمح لهم بالعمل من منازلهم في شكل دائم حتى بعد انتهاء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجدّ

وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها إنّها كانت من بين أول من انتقلوا إلى العمل عن بعد في مارس/آذار نتيجة للأزمة الصحية الراهنة، وستواصل هذه السياسة إلى أجل غير مسمى كجزء من التحرك نحو "قوة عاملة موزعة".

وقال متحدث باسم تويتر "كنا في وضع فريد يسمح لنا بالاستجابة بسرعة والسماح للأشخاص بالعمل من المنزل نظرًا لتركيزنا على اللامركزية ودعم قوة عاملة موزعة قادرة على العمل من أي مكان".

وتابع "أثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه يمكننا القيام بهذا العمل. لذلك إذا كان موظفونا في وضع وحالة تمكنهم من العمل من المنزل ويريدون الاستمرار في ذلك إلى الأبد، فسوف نجعل ذلك ممكنا".

وقالت الشركة إن أي إعادة فتح لمكاتبها ستكون "حذرة ومتعمدة وسيفتح المكتب تلو الآخر وتدريجيًا" عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال المتحدث "قرار افتتاح المكاتب يعود الينا، لكنّ قرار العودة وتوقيتها يعود إلى الموظفين".

وتابع "مع استثناءات قليلة للغاية، لن يتم فتح المكاتب قبل سبتمبر/أيلول. وعندما نقرر فتح مكاتب فلن يكون الأمر مماثلا لما كان من قبل".

وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان موقعي غوغل وفيسبوك أنه من المرجح أن يواصل جميع موظفي الشركتين العمل عن بعد حتى نهاية العام.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
تهديدات لإيطالية اعتنقت الإسلام أثناء اختطافها في كينيا
Thumbnail
كبير خبراء الأوبئة الأمريكي يحذر العالم.. ماذا قال؟
Thumbnail
وفاة أول رياضي مصري بسبب فيروس كورونا
Thumbnail
هل يعود "حارسُ البوّابة"؟
Thumbnail
صيدا اللقاء.

الأكثر قراءة

  1. تهديدات لإيطالية اعتنقت الإسلام أثناء اختطافها في كينيا
  2. تويتر: موظفون كثر سيعملون عن بعد "للأبد"
  3. كبير خبراء الأوبئة الأمريكي يحذر العالم.. ماذا قال؟
  4. وفاة أول رياضي مصري بسبب فيروس كورونا
  5. تركيا: الموازين انقلبت لصالح حكومة الوفاق الليبية والإمارات تنشر الفوضى