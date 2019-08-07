شركات تكنولوجيا
الأربعاء 7 أغسطس 2019 12:23

تويتر تعترف بمشاركة بيانات مستخدمين للدعاية دون إذن

"تويتر"
تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
رويترز
قالت شركة (تويتر) إنها ربما تكون شاركت بيانات المستخدمين مع المعلنين لغرض الدعاية‭ ‬دون الحصول على إذن المستخدم وذلك بسبب مشكلات في إعدادات موقع التدوينات.
بيانات المستهلكين:
  • بيانات المستهلكين أداة قوية تستخدمها الشركات لتحديد أين تضع إعلاناتها والمحتوى الذي تعرضه والمستهلكين الذين ربما يكونون مهتمين بالمنتج.
  • شركة تويتر، أعلنت أنها قد تكون شاركت هذه البيانات مع المعلنين واستخدمت للإعلانات الشخصية، من دون إذنهم.
  • الشركة، أوضحت أنها اكتشفت تلك المشكلات في الآونة الأخيرة وأصلحتها يوم الإثنين، لكنها لم تحدد حتى الآن المستخدمين الذين ربما تأثروا بهذا الإجراء.
  • تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات.
  • كما تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة عامة، تدقيقا من الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بتبادل البيانات، خصوصاً بعد انكشاف أن (كامبريدج أناليتكا) حصدت بيانات الملايين من الأشخاص على فيسبوك واستخدمتها لأغراض الدعاية السياسية.
تويتر تعتذر
  • قدمت تويتر اعتذارا على موقعها الإلكتروني كما تعهدت باتخاذ خطوات لعدم تكرار "الخطأ" وقالت "تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم ونحن أخفقنا في هذا".
  • تويتر، ذكرت أنه بسبب تلك المشكلات" حيث لم تكن اختيارات المستخدم في الاعدادات تعمل على النحو المنشود" ربما سلمت الشركة بيانات مستخدمين إلى شركات الدعاية أو عرضت إعلانات بناء على معلومات جمعتها دون إذن.
المصدر
رويترز
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