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الخميس 2 أبريل 2020 23:55

تويتر تحذف آلاف الحسابات المرتبطة بمصر والسعودية.. ما القصة؟

الحسابات زائفة كانت تستهدف إبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا
غيتي
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر الخميس أنها حذفت آلاف الحسابات في مصر والسعودية وهندوراس وإندونيسيا وصربيا لتلقيها توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتوى دعائي لها.

وقال الموقع الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات "أغلقنا 2541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر".

وأضاف "قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية".

 وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، رفض سكرتير تحرير الفجر مينا صلاح اتهامات تويتر وقال "إننا بالفعل مؤيدون للدولة ولكننا لا نتلقى تعليمات من أحد. إننا ندافع عن بلدنا وموقفها صريح تجاه كل من إيران وقطر وتركيا".

كما قام تويتر بحذف 5350 حسابا من السعودية بسبب "إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن".

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر منصة التراسل.

وتمت إدارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

وبعد تحقيق داخلي أغلق تويتر أيضا مجموعات حسابات في هندوراس بزعم نشرها محتوى يؤيد الحكومة، إضافة إلى حسابات في صربيا تدافع عن "الحزب الحاكم وزعيمه"، وحسابات في إندونيسيا تضخ معلومات تستهدف حركة استقلال غرب بابوا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف شركة "تويتر" حسابات مرتبطة بمصر والسعودية والإمارات لانتهاكها سياسات النشر على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أسابيع من توجيه السلطات الأمريكية اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين سعوديين لوصولهم إلى بيانات شخصية لمعارضين على تويتر، أعلنت الشركة أنها حذفت نحو 6 آلاف حساب كانت جزءا من عملية معلوماتية مدعومة من أحد البلدان وصادرة من السعودية.

وقالت تويتر إن الحسابات المحذوفة - التي وصل عددها إلى حوالي 5929 حسابا - تنتهك سياسة المنصة، وإنها تمثل جزءا من شبكة أوسع تضم نحو 88 ألف حساب.

وأكدت الشركة أن مهمة الحسابات تتمثل في ضخ رسائل مؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تويتر
السعودية
مصر

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