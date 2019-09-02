تونس
الاثنين 2 سبتمبر 2019 12:37

تونس.. مقتل مسؤول أمني وثلاثة مسلحين في اشتباكات بالقصرين

وكيل أول بالحرس الوطني التونسي نجيب الله الشارني, الذي قتل في اشتباكات القصرين
موزاييك
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل مسؤول أمني و3 مسلحين في اشتباكات بمدينة حيدرة في محافظة القصرين بالوسط الغربي التونسي، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة.
التفاصيل
  • الشرطة التونسية: قتل شرطي وثلاثة مسلحين اليوم الإثنين في اشتباك أثناء عملية أمنية قرب الحدود مع الجزائر.
  • العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني للصحفيين: قواتنا قتلت ثلاثة مسلحين أثناء اشتباك إثر عملية أمنية.
  • الجبالي: رئيس مركز الأمن بحيدرة قتل خلال العملية.
  • مصدر أمني تونسي: وحدات الحرس الوطني بأم الضفا قامت بنصب كمين لعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين وحدات الحرس الوطني المذكورة وهذه العناصر، وأسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس بمنطقة أم الضفا، ومقتل ثلاثة مسلحين.
خلفيات
  • تقع ولاية القصرين في الوسط الغربي من تونس وهي محاذية للشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 220 كيلومترًا.
  • تنشط بعض الجماعات المتطرفة في جبال سمامة والشعانبي والسلوم قرب الحدود الجزائرية.
  • كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ما زالت تواجه "تهديدات إرهابية"
  • الشاهد أضاف أنه يتعين المضي قدما في التركيز على إنعاش الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الأمني كي تلحق تونس بمصاف البلدان الديمقراطية القوية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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