تونس
الجمعة 6 مارس 2020 17:14

تونس: مقتل أمني في الهجوم الإرهابي بمحيط السفارة الأمريكية (فيديو)

موقع الحادث قرب السفارة الأمريكية في تونس
قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، الجمعة، إن عنصر أمن قتل متأثرا بجراحه، جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن "إرهابيين فجرا نفسيهما مستهدفين دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية، ما أسفر عن مصرعهما وإصابة 5 أمنيين إصابات متفاوتة الخطورة ومدني بإصابة خفيفة".

ووفق بيان الداخلية، فإن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج يتابع تطورات العملية، فيما وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أي مخاطر محتملة.

بدوره، قال الناطق باسم إدارة الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية وليد حكيمة، إن "الأبحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية منفذي التفجير الانتحاري".

ولفت حكيمة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى أن "العملية الإرهابية تعتبر محاولة يائسة، الغاية منها استهداف التركيز الأمني".

‏من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية لدى تونس، في بيان، أن فرق الطوارئ بصدد التعامل مع تداعيات التفجير الذي وقع بالقرب من مقرها.

ودعت السفارة في بيانها، إلى عدم التواجد بمحيطها ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية، على خلفية التفجير الانتحاري.

وحتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفيما يلي مشاهد مباشرة من موقع الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر

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