تونس
السبت 23 مايو 2020 10:25

تونس.. عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 486.2 مليون دولار

ارتفع حجم الاقتراض الداخلي في الربع الأول إلى 1.08 مليار دينار (373.7 مليون دولار).
رويترز
أعلنت تونس، الجمعة، ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليار دينار (486.2 مليون دولار).

وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أن العجز التجاري بلغ في الربع الأول من 2020، نحو 1.4 مليار دينار (486.2 مليون دولار) ارتفاعا من 943.9 مليون دينار (327.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2019.

وأضاف البيان أن حجم الاقتراض الخارجي بلغ في الربع الأول 812.6 مليون دينار (281.1 مليون دولار) مقابل 1.09 مليار دينار (373 مليون دولار) خلال الفترة نفسها في 2019.

وأوضح أن حجم الاقتراض الداخلي ارتفع من 865.3 مليون دينار (299.4 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، إلى 1.08 مليار دينار (373.7 مليون دولار) في 2020.

وشهد حجم الدين العمومي ارتفاعا طفيفا، بعدما كان 83.499 مليار دينار (28.89 مليار دولار) بنهاية 2019، وأصبح 83.551 مليار دينار (28.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول.

المصدر
الأناضول
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عجز الميزان التجاري
الاقتراض
الدين العام

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