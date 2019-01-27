تونس.. حزب جديد للشاهد والمرزوقي للنهضة: توافقوا معنا

دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي "حركة النهضة الإسلامية" إلى التوافق معه وإنهاء توافقها القديم مع حزب "نداء تونس" استعدادا للانتخابات العامة المقبلة.

وقدم المرزوقي النصح للحركة بالسير معه ليأكلا سويا "التمساح" قبل أن يأكلهما. وذلك خلال مؤتمر شعبي بمدينة صفاقس إحياءً للذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور الجديد لتونس، في 27 يناير/كانون الثاني 2014.

وتأتي دعوة المرزوقي على وقع إعلان شخصيات سياسية تونسية محسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تأسيس حزب جديد تحت مسمى "تحيا تونس"، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر العام الجاري.

الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)

وقال مسؤولو الحزب الجديد، الذي يضم منشقين عن حزب نداء تونس، إنه يهدف لدعم رئيس الحكومة ضد مساعي إسقاطه، على خلفية حربه ضد الفساد، إضافة إلى إنهاء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

ويقول مراقبون إن الشاهد يقف خلف تأسيس الحزب، بعد أن تعمق الخلاف بينه وبين المدير التنفيذي لـ "نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.

تصريحات المرزوقي:

توجه المرزوقي إلى حركة النهضة (68 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) قائلاً: "إلى أصدقائي في حركة النهضة الإسلامية، ما الذي يجمعكم بمن توافقتم معهم؟ (في إشارة لحزب نداء تونس)".

المرزوقي: "أنتم إنما تغذون تمساحا اليوم سيأكلكم غدا في آخر لقمة".

المرزوقي: "هذا التوافق القائم بين "النداء" و"النهضة" يترك التونسيين بدون أفق وأنا أقول للتونسيين الأفق هو 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة) والتغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين".

المرزوقي: "إلى أصدقائي اليساريين.. عدوكم الحقيقي هو الفقر وليس الإسلام والإسلاميين".

المرزوقي انتقد مشروع القانون الذي دفع به الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للبرلمان من أجل المساواة بين الجنسين في الإرث، قائلا: "أنا مع مقدسات الشعب، لا مع مقدسات بشرى بالحاج حميدة"، في إشارة إلى رئيسة اللجنة الرئاسية التي أشرفت على إعداد مشروع القانون.

المرزوقي اختتم حديثه بالقول: "سأركز حزبي (حراك تونس – 4 نواب في البرلمان) في المستقبل على أربعة نقاط هامة في تونس وهي التنمية والتعليم والنظام السياسي والتغير المناخي".

بخصوص الجدل المثار في البلاد حول استغلال فرنسا للثروات الطبيعة الباطنية في تونس، قال المرزوقي: "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي ونحن سنسترجع هذا الملك من لوبيات الفساد والنهب".

زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي

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