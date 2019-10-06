تونس: حركة النهضة تعلن تقدمها في نتائج فرز أصوات التشريعية
يأتي ذلك بعد وقت قصير من حديث نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، عبر بيان، عن تحقيق حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات، في إعلان يأتي بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، دون توضيح كيف توصل حزبه بشكل مبكر إلى تلك النتائج.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي للهيئة عقب إغلاق مراكز الاقتراع. أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت في حدود 41.32 بالمئة داخل تونس و16.4 بالمئة خارجها.
كما أظهرت النتائج التّقديرية لشركة "سيغما كونساي" المختصة في سبر الآراء (خاصة) تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات بحصولها على نسبة 17.5 بالمئة من الأصوات، تلاها حزب قلب تونس الذي يرأسه مرشح الرئاسة السجين نبيل القروي بنسبة 15.6 بالمئة.
بحسب تلك المعطيات (تخص الداخل التّونسي)، فإن "النهضة" ستحصل على 40 مقعدًا في مجلس نواب الشعب (البرلمان) من أصل 217، بينما سيحصل "قلب تونس" على 33 مقعدًا، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
إعلان النهضة
- قال الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة" (إسلامية) عماد الخميري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحركة بالعاصمة تونس، إن "المعطيات الأولية والتجميع الأولي الذي تجريه الحركة، أظهر تقدمها في التشريعية على حساب باقي الأحزاب السياسية والقائمات المُستقلة"، دون تقديم أية أرقام للنتائج.
- أضاف الخميري أن "النتيجة النهائية هي التي ستعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
القروي يقول إن حزبه تصدر تشريعيات تونس
- نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، قال إن حزبه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد، الأحد، في إعلان يأتي بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
- أضاف القروي، في بيان نشره حساب حملته على "فيسبوك" مساء السبت: "أُعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية اليوم. وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
- تابع: "رغم كل ما تعرضنا له من ظلم وحيف وتشويه، ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدور الأول للرئاسية، ونحن الآن مرشحون للدور الثاني".
- أضاف "واليوم تتعزز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب، حيث اخترتمونا لنمثل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحملوننا مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة".
ولم يوضح القروي، في بيانه، كيف توصل حزبه بشكل مبكر إلى تلك النتائج
فرز النتائج
- بدأ في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ) فرز الأصوات في ثاني انتخابات برلمانية منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
- حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلغت نسبة المشاركة 35 بالمئة في الرابعة مساءً (15.00 ت.غ)، أي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.
- تنافس أكثر من 15 ألف مرشح على الفوز بـ217 مقعدًا، هي إجمالي مقاعد مجلس نواب الشعب.
- أدلى الناخبون بأصواتهم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
- شارك في تأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن، حسب وزارة الداخلية.
- البرلمان المقبل سيكون الثاني منذ أن أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
- تشهد تونس في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية من انتخابات رئاسية بين القروي والمرشح المستقل قيس سعيد.
وتمثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس في تونس، يمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر وليبيا واليمن.