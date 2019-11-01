الجمعة 1 نوفمبر 2019 23:56
تونس: حركة النهضة تعلن أولويات الحكومة المقبلة
أكد عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية التزام الحركة ببذل "قصارى الجهد" من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.
- الخميري قدم خلال المؤتمر الصحفي "وثيقة الحكومة" التي تتضمن أبرز أولويات الحكومة المقبلة.
أهم ما جاء في المؤتمر
- الحركة ملتزمة ببذل قصارى الجهد في سبيل الإسراع بتشكيل الحكومة، حتى تنطلق في العمل على الأولويات الأساسية للبلاد.
- أولويات الحكومة المقبلة تتمثل في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
- النهضة ستعمل على تطوير مجال التعليم والنهوض بجودته ومراجعة مناهجه، إضافة إلى دعم قطاع الصحة وإصلاحه.
- العمل على دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل، واستعادة توازنات المالية العمومية، (الحكومية)، إضافة إلى ضرورة وضع خطة لإدماج الاقتصاد الموازي، وتعصير الرقابة الجبائية (الضريبية) وإصلاح المؤسسات العمومية.
- الحركة التقت رسميا في إطار مفاوضاتها لتشكيل الحكومة مع قوى التيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 نائبا) وائتلاف الكرامة (21 نائبا) والاتحاد الشعبي الجمهوري (3 نواب).
- سيتم في القريب العاجل اللقاء بحزب "تحيا تونس" (حزب يوسف الشاهد/ 14 نائبا) وبالمنظمات الوطنية.
- النهضة اختارت البدء بالمشاورات حول البرنامج (العمل الحكومي)، ثم هيكلة الحكومة والتركيبة.
- الحركة ستسعى مع شركائها إلى ضبط معايير موضوعية لاختيار أعضاء الحكومة على أساس النزاهة والكفاءة، والقدرة على قيادة الإصلاحات المطلوبة.
- "وثيقة الحكومة المقبلة"، تتضمن رؤية حركة النهضة في إدارة المرحلة القادمة بالبلاد، وتتكون من 120 بندا تناولت فيها 5 محاور.
- الوثيقة تهدف إلى تيسير إدارة حوار بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من أجل التوصل إلى برنامج يجمع الأطراف المعنية.
- الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم شخصيات نزيهة وكفؤة.
- الوثيقة تشمل مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الامن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وارساء الحكم المحلي.
- لأول مرة في تونس تبدأ مباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي سترى النور قريبا.
- الوثيقة بمثابة عقد يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.
خلفيات
- تصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية بعد أن حصل على 52 مقعدا من 217 مقعدا في البرلمان.
- برغم تصدر النتائج، لا يمكن لحزب حركة النهضة تشكيل الحكومة بمفرده، إذ إنه في حاجة إلى تأييد 109 نواب، ما يفرض عليها إقامة تحالفات مع غيره من الأحزاب الفائزة.
- ينض الدستور التونسي على أن يكلف رئيس الجمهورية الحزب الأول في الانتخابات بتشكيل حكومة ضمن مهلة شهر يمكن تمديدها مرة واحدة لشهر إضافي.
- حزب النهضة أعلن أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.
المصدر
وكالات
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