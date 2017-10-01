تونس
الأحد 1 أكتوبر 2017 14:28

تونس تنقذ نحو 140 مهاجرا على سواحلها

قوات خفر السواحل التونسي
قوات خفر السواحل التونسي
غيتي-أرشيف
أنقذت قوات خفر السواحل التونسي مساء السبت 98 مهاجرا كانوا يبحرون خلسة تجاه أوروبا عندما كان مركبهم يغرق بينما أعلنت البحرية إحباط هجرة 43 آخرين على متن أربع قوارب قبالة سواحل جرجيس

وزادت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعد أن شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن القوات البحرية التونسية أحبطت يوم الخميس وصول نحو 170 مهاجرا في شهر أغسطس/آب الماضي بينما وصل العدد إلى حوالي 550 في شهر سبتمبر/أيلول فقط.

وتنطلق هذه الرحلات السرية من عدد من المناطق الساحلية من بينها هرقلة وصفاقس وبنزرت وجرجيس.

وقال العميد خليفة الشيباني الناطق باسم الحرس الوطني "الحرس البحري أنقذ 98 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل قرقنة بعد أن بدأت مياه البحر تتسرب إلى داخل المركب، فتم نقلهم على متن الخافرات التابعة للحرس الوطني، في حين غرق المركب".

وفي بيان منفصل قال الجيش إنه تمكن من إيقاف 43 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس كانوا على متن أربعة قوارب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تونس
هجرة غير نظامية
مهاجرون
أوروبا

اقرأ أيضا

Thumbnail
آية .. مصرية ترسم لوحات فنية مبهرة بمكونات الطعام
Thumbnail
شاهد: الشرطة الإسبانية تقتحم مراكز الاقتراع في كتالونيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم