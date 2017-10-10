تونس
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 18:35

تونس تنقذ نحو 100 مهاجر غير نظامي

البحرية التونسية تنقذ قاربا للمهاجرين
البحرية التونسية تنقذ قاربا للمهاجرين
رويترز
قال خفر السواحل التونسي الثلاثاء إنه أنقذ نحو 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوربا.

وبدأت القوات البحرية التونسية والإيطالية تدريبا مشتركا لضبط المهاجرين مع تحول تونس لمنصة رئيسية لتدفق المهاجرين على سواحل إيطاليا.

ويأتي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشال ثماني جثث وإنقاذ 38 شخصا إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بالمهاجرين التونسيين قبالة سواحل قرقنة.

وتزايدت محاولات الإبحار من السواحل التونسية بعدما شددت جماعة مسلحة الرقابة على السواحل الليبية مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل الليبية طوال الشهرين الماضيين.

وقال خفر السواحل التونسي إنه أنقذ المهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قرقنة بينما كان قاربهم يغرق مضيفا أن امرأة وثلاثة أطفال كانوا من بين المهاجرين.

ووصلت الفرقاطة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي الاثنين للمشاركة في تدريب مشترك مع جيش البحر التونسي يستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

المصدر
رويترز
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هجرة غير نظامية
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عمليات إنقاذ

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