تونس
السبت 27 يوليو 2019 21:38

تونس تمنع وجدي غنيم من دخول أراضيها

قدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم
قال متحدث باسم الحكومة التونسية يوم الجمعة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية المصري وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا.

جاء القرار بسبب نشره تدوينات اعتبرت مسيئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

التفاصيل
  • قال المتحدث اياد الدهماني لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".
  • كتب غنيم على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أول أمس الخميس.
  • أثارت التدوينات غضبا في تونس كما فجرت تعليقات ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • كان غنيم أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.
  • قدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم.
  • زار غنيم تونس عام 2012 وألقى خطبا في عدة مساجد.
  • محكمة مصرية حكمت في العام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا. 
المصدر
وكالات
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وجدي غنيم
الباجي قايد السبسي

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