الأحد 2 سبتمبر 2018 08:28
تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 2018
رفعت تونس أسعار الوقود السبت بنحو 4%، وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.
- وزارة الصناعة: سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي (0.72 دولار) من 1.925 دينار (0.7 دولار) بدءا من الأحد.
- المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام كانت في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ويونيو/حزيران.
- مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (540 مليون دولار) إلى 4.3 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
- يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية