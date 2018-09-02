تونس
الأحد 2 سبتمبر 2018 08:28

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال 2018

محطة وقود في العاصمة التونسية
محطة وقود في العاصمة التونسية
غيتي-أرشيف
رفعت تونس أسعار الوقود السبت بنحو 4%، وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.
  • وزارة الصناعة: سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي (0.72 دولار) من 1.925 دينار (0.7 دولار) بدءا من الأحد.
  • المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام كانت في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ويونيو/حزيران.
  • مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (540 مليون دولار) إلى 4.3 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
  • يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تونس
أسعار الوقود
صندوق النقد الدولي

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