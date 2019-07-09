الثلاثاء 9 يوليو 2019 00:09
تونس: تجميد أصول المرشح الرئاسي المحتمل نبيل القروي
وجه القضاء التونسي (الإثنين) تهماً بتبييض الأموال للقطب الإعلامي والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وقرر تجميد أصوله ومنعه من السفر.
التفاصيل
- قال حزب القروي "قلب تونس"، الناشئ حديثاً، في بيان إنه يأسف أن يأتي القرار "على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".
- رأى "قلب تونس" فيما يجري "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة".
- يلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ عام 2017، بعدما أودعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية ملفاً ضده يتهمه بالفساد المالي.
- المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليتي: بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة "أنا يقظ بدعوى"، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي.
- السليتي: القضاء قرر أيضاً تجميد الأملاك والأرصدة المالية والمنع من السفر.
- السليتي: تفويضات قضائية صدرت للتحقيق في الخارج بشأن نشاطات وكالة الدعاية الدولية التي أنشأها الشقيقان في عام 2002، ولا تزال التحقيقات جارية.
- السليتي: القرارات القضائية الصادرة ليس لها دوافع سياسية.
خلفيات
- يعتبر نبيل القروي في الوقت الراهن أحد أبرز خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي عام 2014 كان نشطاً جداً في دعم انتخاب الرئيس الباجي قايد السبسي.
- اتهم حزب القروي الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين".
- دعا حزب رئيس الحكومة إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة.
- القروي الذي أعلن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار الماضي، مؤسس قناة نسمة، إحدى أبرز القنوات الخاصة في تونس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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