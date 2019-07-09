تونس
الثلاثاء 9 يوليو 2019 00:09

تونس: تجميد أصول المرشح الرئاسي المحتمل نبيل القروي

نبيل القروي، رجل الأعمال التوني والمرشح في الانتخابات الرئاسية
نبيل القروي، رجل الأعمال التوني والمرشح في الانتخابات الرئاسية
غيتي
وجه القضاء التونسي (الإثنين) تهماً بتبييض الأموال للقطب الإعلامي والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وقرر تجميد أصوله ومنعه من السفر.
التفاصيل
  • قال حزب القروي "قلب تونس"، الناشئ حديثاً، في بيان إنه يأسف أن يأتي القرار "على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".
  • رأى "قلب تونس" فيما يجري "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة".
  • يلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ عام 2017، بعدما أودعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية ملفاً ضده يتهمه بالفساد المالي.
  • المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليتي: بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة "أنا يقظ بدعوى"، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي.
  • السليتي: القضاء قرر أيضاً تجميد الأملاك والأرصدة المالية والمنع من السفر.
  • السليتي: تفويضات قضائية صدرت للتحقيق في الخارج بشأن نشاطات وكالة الدعاية الدولية التي أنشأها الشقيقان في عام 2002، ولا تزال التحقيقات جارية.
  • السليتي: القرارات القضائية الصادرة ليس لها دوافع سياسية.
خلفيات
  • يعتبر نبيل القروي في الوقت الراهن أحد أبرز خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي عام 2014 كان نشطاً جداً في دعم انتخاب الرئيس الباجي قايد السبسي.
  • اتهم حزب القروي الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين".
  • دعا حزب رئيس الحكومة إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة.
  • القروي الذي أعلن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار الماضي، مؤسس قناة نسمة، إحدى أبرز القنوات الخاصة في تونس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تونس
الانتخابات الرئاسية
نبيل القروي

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