الخميس 19 سبتمبر 2019 23:25
تونس.. النهضة تدعم قيس سعيد في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة
قالت حركة النهضة، أكبر حزب في تونس، إنها ستدعم أستاذ القانون السابق قيس سعيّد في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة مما قد يعزز حظوظه أمام منافسه رجل الأعمال المحتجز نبيل القروي.
التفاصيل
- قال محمد بن سالم القيادي بحزب النهضة إنه تقرر دعم سعيد لأنه أقرب إلى روح الثورة ونظيف اليدين.
- سعيد، الذي لم يكن معروفا قبل الانتخابات، أستاذ سابق للقانون الدستوري ونظم حملة انتخابية متوسطة بتمويل ودعاية لا تكاد تذكر.
- يتبنى سعيد توجهات اجتماعية محافظة بينما يسعى للعودة لمبادئ الثورة.
- أعلن بعض المرشحين المحافظين، بمن فيهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، دعمهم لسعيد. كما أعلن ذلك مستقلون من بينهم الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف.
- لم يؤيد أي مرشح خاسر القروي حتى الآن.
- القروي شخصية معروفة لكنها مثيرة للجدل وهو مالك قناة تلفزيونية كبيرة ومؤسس جمعية خيرية تركز على تخفيف معاناة الفقراء في تونس.
- ألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها هيئة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.
- من المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الشهر المقبل على الأرجح بعد أن طعن بعض المرشحين اليوم على نتائج الانتخابات.
ملامح المشهد الانتخابي
- فاز سعيد والقروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي، إذ تغلبا على زعماء سياسيين كبار ليصلا إلى جولة الإعادة.
- تمثل هذه النتيجة إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.
- حصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة.
- من بين المرشحين الآخرين وعددهم 24 مرشحا، رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع. وجاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.
المصدر
وكالات
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