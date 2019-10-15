تونس
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 17:48

تونس: القبض على شخص قتل سائحا فرنسيا وطعن عسكريا

القبض على شخص قتل سائحا فرنسي الجنسية وطعن عسكريا محليا في محافظة بنزرت شمالي البلاد
الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، القبض على شخص قتل سائحا فرنسي الجنسية وطعن عسكريا محليا في محافظة بنزرت شمالي البلاد.
التفاصيل
  • قالت الوزارة في بيان إنه تم القبض على المعتدي في كمين نصب له خلال محاولته التسلل إلى مقر سكنه.
  • أضافت أنه تمّ إحالة المعتدي إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، لاستكمال التحقيق.

وكانت الوزارة قد أعلنت الإثنين، تعرّض سائح فرنسي متزوج بتونسية مقيم في البلاد، وعسكري إلى اعتداء أثناء خروجهما من حمّام في بنزرت.

ولم توضح الوزارة ما إن كان الحادث جنائيا أم بدوافع أخرى، واكتفت بالقول إنّ المعتدي "شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ (الانحراف)"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يشر بيان الداخلية إلى أي تفاصيل بخصوص العسكري، ومدى خطورة إصابته.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تونس
جريمة
سائح فرنسي

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