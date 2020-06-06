تونس
السبت 6 يونيو 2020 01:19

تونس: الغنوشي يرد على خصومه ويحذر من إهدار الدم (فيديو)

انتخب مجلس نواب الشعب بتونس (البرلمان) مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
رويترز
رد رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، على حالة الاستقطاب السياسي، التي تشهدها البلاد بكلمة غير مسبوقة. 

وقال الغنوشي إن "الاتهامات بالتخوين" ليست سوى عملية "إهدار للدم"، في تحذير واضح وبالغ بأن تصريحات تتردد على ألسنة خصوم سياسيين يمكن أن تتحول إلى عنف.

ويواجه الغنوشي حملة شرسة من أنصار الثورة المضادة، كما أن دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يُغضب دولًا عربية تدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وتأتي كلمة الغنوشي في معرض الرد على حملة تعرض لها منذ الأول من يونيو/حزيران الجاري، وسعى معارضو الغنوشي وأنصار الثورة المضادة إلى الإطاحة برئيس بحركة النهضة من البرلمان.

وعلّق الغنوشي على الأحداث في ليبيا، والتي كانت محور الهجوم عليه شخصيا خلال المدة الماضية، وقال إنه "ينبغي أن تكون تونس وسيطًا لإحلال السلام في ليبيا، لا أن يسعى البعض إلى نقل أتون الحرب من ليبيا إلى تونس".

وخاطب الغنوشي التونسيين وممثليهم في مجلس نواب الشعب: "هناك نوع من الشيطنة، فعندما يقول شخص لك إنك قاتل، فهذا يعني أنه أهدر دمك، وعندما يقول أيضًا عنك إنك كافر، يكون قد أهدر دمك، وعندما يتهمك شخص بأنك عميل للخارج وغير وطني، فهذا كذلك معناه أنه أهدر دمك".

وواصل: "ولذلك، فإن جزءًا من خلفيتنا الثقافية يحمل نوعًا من الإقصاء، وينذر بخطر كبير، بل يُنذر بتحارب".

وكان البرلمان التونسي شهد جلسة عاصفة، حاول فيها عدد من النواب الإطاحة بالغنوشي، لكنها انتهت بفشل المحاولة، واللافت في الأمر أن وتيرة هجوم عدد من أعضاء المجلس وصلت حد أن نعت أحدهم الغنوشي بـ"عميل وخائن".

وقال الغنوشي إن "لدينا مشكلة في تونس، تتمثل في شيطنة بعضنا لبعض، شيطنة الرأي المخالف، وهذا الداء يمثل خطرًا على الديمقراطية التونسية".

وأكد الغنوشي على تناغم التونسي بشكل عام مع توجّهات المجتمع الدولي في دعم القوى الشرعيّة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في ليبيا، وهذا موقف لن يُرضي داعمي حفتر.

وقال الغنوشي في مقابلة مع الأناضول إن "التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية".

وأضاف أنه إذا تحولت الاحتجاجات "إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة"، مؤكدًا أن "من واجب الدولة التصدي للفوضى وحماية المعارضة السلمية".

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المصدر
الجزيرة مباشر

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