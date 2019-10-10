الخميس 10 أكتوبر 2019 00:35
تونس.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية (فيديو)
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.
التفاصيل
- حصل حزب "قلب تونس" على المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا، تلته قائمة التيار الديمقراطي ب22 مقعدا.
- حل "ائتلاف الكرامة" رابعا، بحصوله على 21 نائبا بالبرلمان الجديد، أما الحزب الحُر الدستوري فجاء خامسا ب17 نائبا.
- جاءت حركة الشعب في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان، ثم حركة "تحيا تونس" بـ 14 مقعدا تلتها حركة مشروع تونس ب 4 مقاعد، وحصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.
- أعلنت الهيئة عن إلغاء نتائج قائمة "حزب الرحمة" في دائرة بن عروس لخرقها الصمت الانتخابي ليفقد الحزب مقعدا لمصلحة حزب حركة الشعب.
- أعلنت الهيئة عن إلغاء جزئي لنتائج قائمة "عيش تونسي" بدائرة فرنسا 2 لارتكابها مخالفات ترتبط بالإشهار السياسي ما كلفها خسارة مقعد لمصلحة حزب التيار الديمقراطي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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