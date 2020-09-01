تونس
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:34

تونس.."النهضة" تقرر رسميا التصويت لصالح حكومة المشيشي

الرئيس التونسي قيس سعيد كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة
الرئيس التونسي قيس سعيد كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة
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أعلنت حركة النهضة التونسية (أكبر كتلة نيابية) التصويت لصالح حكومة هشام المشيشي في جلسة منح الثقة في البرلمان التي ستجري في وقت لاحق الثلاثاء.

وفي الساعة الأولى من صباح الثلاثاء قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الشورى - من بعد: رغم التحفظات على طريقة مشاورات تشكيل الحكومة وهيكلتها، فقد قرر مجلس شورى حركة النهضة منح الثقة لحكومة المشيشي تقديرا للمصلحة الوطنية.

رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني

وأعلن الهاروني أن الحكومة ستحظى بالأغلبية في البرلمان في جلسة منح الثقة.

وأضاف الهاروني أن النهضة ستعمل على إصلاح هذه الحكومة التي تتشكل من كفاءات مستقلة غير حزبية.

 وأوضح الهاروني أن حركة النهضة لا يزال خيارها سياسيا في حكومة وحدة وطنية سياسية وهي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

وتابع أن النهضة غير راضية عن مشاورات تشكيل حكومة بدون أحزاب بما لا يحترم قواعد الديمقراطية ولا إرادة الناخبين، في إشارة إلى خيار المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

 ويبقى حصول حكومة المشيشي على ثقة مجلس نواب الشعب رهين بموقف النهضة.

يُذكر أن المشيشي، قدّم قبل أسبوع (25 آب/ أغسطس)، تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيّد، وهي تتكوّن من 25 وزيرًا و3 كتاب دولة.

وجاء تكليف المشيشي بتشكيل الحُكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 يوليو/ تموز الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
حركة النهضة
المشيشي
منح الثقة

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